تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة

<img src=http://www.babnet.net/images/7/judojo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 09 Février 2026 - 14:36
      
تحتضن تونس الدورة الدولية المفتوحة للجودو للأكابر والكبريات والأواسط والوسطيات والأصاغر والصغريات من 13 الى 15 فيفري الجاري بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، وفق ما كشف عنه شمس الدين الاحمر المكلف بتسيير الادارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للجودو لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين.
وأوضح الاحمر ان 33 دولة أكدت مشاركتها في هذه الدورة التي ستقام بمشاركة 272 رياضيا في الأكابر والكبريات و138 لاعبا في الاواسط والوسطيات و108 رياضيا في الأصاغر والصغريات.
وسيخصص اليوم الاول لمسابقات الاواسط والوسطيات على ان تقام منافسات الاصاغر والصغريات في اليوم الثاني لتختتم الدورة بنزالات الاكابر والكبريات.

وأضاف المكلف بتسيير الادارة الفنية الوطنية أن الجودو التونسي سيكون ممثلا في هذه الدورة ب29 رياضيا في الاصاغر و27 في الصغريات مقابل 24 رياضيا في الاواسط و22 في الوسطيات بالاضافة الى 27 لاعبا في الاكابر و21 في الكبريات، مشيرا الى ان الاطار الفني الوطني المشرف على مختلف المنتخبات الوطنية سيتألف من محمد عزيز الغزواني وعلي حسين للأصاغر ومحمد الحسناوي وحياة الرويني وروضة الشعري للصغريات ومحمد فاضل الغزواني واسامة الجوابي للاواسط ونهال شيخ روحه وشمس الدين الاحمر للوسطيات، في حين سيشرف الثلاثي أنيس الونيفي ونهال شيخ روحه ومحمد فاضل الغزواني على منتخبي الاكابر والكبريات.
وشدد الاحمر على أن أهمية هذه الدورة تكمن في تحسين الترتيب الدولي تحسبا لبقية المشاركات في مختلف البطولات العالمية والقارية، فضلا عن خوض منافسات الجائزة الكبرى، مبرزا أن حامل ذهبية كل مسابقة سيتحصل على 100 نقطة، في حين تحتسب 70 نقطة لحامل الفضية مقابل 50 نقطة لصاحب الميدالية البرونزية.
