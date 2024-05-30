الحكم بسجن المنسق العام لحزب القطب" مدة 4 سنوات وستة أشهر وخطايا مالية بمليوني دينار

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أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في الفساد المالي، اليوم الخميس ، حكما يقضي بسجن المنسق العام لحزب "القطب" رياض بن فضل المحال بحالة ايقاف ، لمدة أربع سنوات وستة أشهر، بالإضافة الى خطايا تقدر بمليوني دينار من أجل جملة من الجرائم المالية ، وفق ما صرح به ل(وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس محمد زيتونة

وأوضح المصدر القضائي أن التهم تتعلّق بتهريب المكاسب خارج البلاد، وتتمثّل تحديدا في خلاص عمليات تصدير إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج.

كما أضاف أن بن فضل مشمول كذلك بجملة من الابحاث المتعلقة بالتفويت في الاملاك المصادرة وشبهات تبييض الأموال.

يذكر أنه تم يوم 14 نوفمبر الماضي إيقاف المنسق العام لحزب القطب "رياض بن فضل" من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج وفق ما ورد على صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".