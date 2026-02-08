Babnet   Latest update 20:44 Tunis

جلسة عمل لمتابعة تقدّم تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بوزارة السياحة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6988e1f3de7cb0.33692332_ihjgnomlqekfp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 19:29 قراءة: 1 د, 2 ث
      
خصصت جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة السياحة، بإشراف وزير السياحة سفيان تقيّة، لمتابعة مدى تقدّم تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بالوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار مسار رقمنة متواصل تم الشروع في تنفيذه.

وتم خلال هذه الجلسة، التي حضرتها المديرة العامة للاصلاحات و الدراسات المستقبلية الادارية مرفوقة بفريق من الادارة العامة ورؤساء الهياكل والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة السياحة، تقديم عروض حول مستوى التقدّم المُنجز، ومدى تفعيل الترابط البيني مع المؤسسات ذات الصلة، كلٌّ حسب مجال اختصاصه، إلى جانب استعراض أبرز الإشكاليات المطروحة والحلول العملية الكفيلة بتجاوزها

وفي هذا السياق، أكّد وزير السياحة أنّ برنامج الرقمنة يمثّل خيارًا استراتيجيًا، يهدف إلى دعم الحوكمة الرشيدة، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمتعاملين مع القطاع، مشيرًا إلى أنّ المرحلة القادمة ستشهد تعزيز المكتسبات المحقّقة ومزيد إدماج حلول رقمية نوعية تدعم نجاعة الإجراءات وتسهم في تسريع نسق الإنجاز.

كما ثمّن الوزير الدور المحوري لفريق العمل التابع للادارة العامة للاصلاحات و الدراسات المستقبلية الادارية ، مؤكّدًا على ضرورة مزيد تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف الهياكل مركزيًا وجهويًا، بما يضمن حسن استغلال المنظومات الرقمية القائمة وتطويرها، وترسيخ الترابط البيني بين مختلف المتدخلين على كامل تراب الجمهورية.

وتقرّر اعتماد رزنامة عمل خصوصية لمتابعة وتقييم مختلف مكوّنات برنامج الرقمنة، بما يضمن تطويره بصفة متواصلة، ومعالجة الإشكاليات المطروحة في آجالها، وتعزيز جودة الخدمات المسداة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323348

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 فيفري 2026 | 20 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:22
17:54
15:28
12:40
07:15
05:47
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
16°-9
17°-9
19°-14
19°-14
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>