رابطة أبطال إفريقيا (الجولة الخامسة): النتائج الكاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6988df5a28e7e8.09263620_opkjimhqelnfg.jpg width=100 align=left border=0>
ZESCO United FC
Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 20:04
      
في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الجولة الخامسة من منافسات رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي دارت أيام الجمعة والسبت والأحد:

الجمعة 6 فيفري 2026


* مولودية الجزائر (الجزائر) – الهلال (السودان): 2–1


السبت 7 فيفري 2026

* باور ديناموس (زامبيا) – نهضة بركان (المغرب): 2–0
* بترو أتلتيكو (أنغولا) – سيمبا (تنزانيا): 1–1
* الفار (المغرب) – يونغ أفريكانز (تنزانيا): 1–0
* شبيبة القبائل (الجزائر) – الأهلي (مصر): 0–0

الأحد 8 فيفري 2026

* سانت إيلوا لوبوبو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا): 1–1
* ريفرز يونايتد (نيجيريا) – بيراميدز (مصر): 1–4
* الملعب المالي (مالي) – الترجي الرياضي (تونس): 1–0
