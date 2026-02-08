رابطة أبطال إفريقيا (الجولة الخامسة): النتائج الكاملة
في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الجولة الخامسة من منافسات رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي دارت أيام الجمعة والسبت والأحد:
الجمعة 6 فيفري 2026
* مولودية الجزائر (الجزائر) – الهلال (السودان): 2–1
السبت 7 فيفري 2026
* باور ديناموس (زامبيا) – نهضة بركان (المغرب): 2–0
* بترو أتلتيكو (أنغولا) – سيمبا (تنزانيا): 1–1
* الفار (المغرب) – يونغ أفريكانز (تنزانيا): 1–0
* شبيبة القبائل (الجزائر) – الأهلي (مصر): 0–0
الأحد 8 فيفري 2026
* سانت إيلوا لوبوبو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا): 1–1
* ريفرز يونايتد (نيجيريا) – بيراميدز (مصر): 1–4
* الملعب المالي (مالي) – الترجي الرياضي (تونس): 1–0
