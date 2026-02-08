الترجي الرياضي ينهزم أمام الملعب المالي (0–1) في باماكو

حسابات التأهل قبل الجولة الأخيرة



انهزم الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الأحد أمام مضيفه الملعب المالي بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعببالعاصمة المالية باماكو، لحساب الجولة الخامسة من منافساتلكأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.وجاء هدف المباراة الوحيد لفائدة الملعب المالي عن طريق اللاعبفي الدقيقةوبهذا الفوز، رفع الملعب المالي رصيده إلى، معززًا صدارته للمجموعة الرابعة، وضامنًا تأهله إلى الدور ربع النهائي في المركز الأول، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة.في المقابل، تجمّد رصيد الترجي الرياضي عندفي المركز الثاني مناصفة مع بيترو أتلتيكو الأنغولي، فيما يحتل سيمبا التنزاني المركز الأخير بنقطتين.وسيستضيف الترجي الرياضي خلال الجولة السادسة والأخيرة فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي بملعب حمادي العقربي برادس، في مواجهة ستكون حاسمة من أجل انتزاع المركز الثاني المؤهل إلى الدور ربع النهائي.ودخل الترجي مواجهة باماكو بهدف تحقيق الانتصار وانتزاع صدارة المجموعة، خاصة بعد تعادل بيترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني في الجولة ذاتها، غير أن الأداء العام للفريق لم يرتق إلى مستوى الرهان.شهدت التشكيلة الأساسية لفريق باب سويقة عودةإلى محور الدفاع إلى جانب، فيما شغلالجهة اليسرى، ومنح الإطار الفني الفرصة للمنتدب الجديدفي وسط الميدان إلى جانب، بينما قاد الخط الأمامي كل منواتسم الشوط الأول بندرة الفرص وقلة النسق، مع أفضلية طفيفة لأصحاب الأرض، أبرزها تسديدة كوليبالي في الدقيقة 42 التي ارتطمت بالعارضة الأفقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني للترجي بعض التغييرات الهجومية، بإقحام، غير أن هذه التحويرات لم تُثمر تحسنًا ملموسًا في الأداء.واستغل الملعب المالي هفوة دفاعية فادحة في الدقيقة 54، مكّنت داودا كوليبالي من تسجيل هدف المباراة، رغم محاولة الحارسالتصدي للكرة.ولم يُظهر الترجي ردّة فعل واضحة بعد الهدف، حيث واصل أداءه الباهت وسط فقر في الحلول الهجومية، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للملعب المالي، الذي حسم تأهله إلى ربع النهائي متصدرًا للمجموعة.البشير بن سعيد – إبراهيم كايتا – محمد أمين بن حميدة – حمزة الجلاصي – ياسين مرياح (محمد دراغر 70) – أوغبييلو (حسام تقا 65) – معز الحاج علي – شهاب الجبالي (يان ساس 46) – كسيلة بوعالية – عبد الرحمان كوناتي (جاك ديارا 46) – بوبكر دياكيتي (فلوريان دانهو 65).تراوري – بودي – ديارا – سيمبارا – أوين – مندجان – تراوري – بيلو – ديالو – نكونغ (سامبا كوناري 90+1) – داودا كوليبالي (حاميدو عيسى 90+3).وسيكون الترجي الرياضي مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الختامية، من أجل ضمان العبور إلى دور الثمانية لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا.