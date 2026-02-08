Babnet   Latest update 22:13 Tunis

الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة تنظم دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي خلال شهري فيفري ومارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6988ad973d0ac5.16773258_mjqiphlognfek.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 21:35 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تنظم، الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، دورة تدريبية، عن بعد، حول الذكاء الاصطناعي، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي أداة لدعم المربي … لا لتعويضه"، وذلك خلال شهري فيفري ومارس 2026.

وتهدف الدورة، وفق ما ورد بصفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى فهم الذكاء الاصطناعي بأسلوب مبسط وتوظيفه عمليا في الإعداد والتخطيط فضلا عن تطوير الممارسات التربوية بأدوات ذكية وواعية.


وتستهدف هذه الدورة الإطارات التربوية والمربين والمهتمين بالتربية الرقمية.


يشار الى أن، الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، هي جمعية تربوية تأسست بهدف تحديث المنظومة التعليمية عبر توظيف التكنولوجيا وتنشط في مجالات تدريب المربين وتطوير آليات التعليم بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

كما تعنى بنشر الثقافة الرقمية وتطوير الأساليب البيداغوجية وتنظيم مبادرات تعليمية وعربية لتعزيز الوعي الرقمي والمواطنة الرقمية لدى التلاميذ.
