الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للمواد الإستهلاكية المنعقد بفرنكفورت من 6 إلى 10 فيفري الجاري

Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 17:19
      
يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في الصالون الدولي للمواد الإستهلاكية المنعقد بفرنكفورت، من 6 إلى 10 فيفري 2026.  
وتميزت المشاركة الحالية للديوان بتصميم جناح ذو شكل هندسي يتماشى مع خصوصيات حرف فنون الطاولة وهو المحور الذي إختاره الديوان  للمشاركة الحالية حيث يضم الفضاء 5 مؤسسات حرفية.
ومن بين هذه المؤسسات المعنية مؤسسة "تين" للحرفية منى غزيل في إختصاص الخزف الفني من ولاية نابل ومؤسسة  "دار ميرينا"  للحرفية فادرة بالقاضي في إختصاص النحاس من ولاية تونس ومؤسسة "اولياماد" للحرفي الناصر قميزة في إختصاص خشب الزيتون من ولاية المنستير ومؤسسة "آرت فيرني" للحرفي فهري بالحاج في إختصاص الزجاج المنفوخ من ولاية نابل ومؤسسة "لور فار" في إختصاص خشب الزيتون للحرفية أشرف علولو من ولاية نابل.

وسجل الفضاء وفق بلاغ صادر عن الديوان، إقبالا متميزا من طرف زوار الصالون وخاصة منهم المشترين والمهنيين الذين يزورون هذه التظاهرة المهنية الهامة.
