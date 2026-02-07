Babnet   Latest update 18:37 Tunis

كأس دايفيس: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره السويسري 0 – 4

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698771d2e200e8.06465609_qgjopknmefilh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Février 2026 - 18:07 قراءة: 0 د, 49 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للتنس أمام المنتخب السويسري للتنس بنتيجة 0–4، ضمن منافسات كأس دايفيس للمجموعة العالمية الأولى، ليخفق أبناء المدرب لطفي المرناقي في بلوغ المرحلة الموالية من المسابقة.

وكان المنتخب السويسري قد حسم مواجهتي اليوم الأول، الجمعة، متقدمًا 2–0، قبل أن يؤكد تفوقه اليوم السبت، في اللقاءات التي دارت بسويسرا يومي 6 و7 فيفري الجاري.


وفي ما يلي تفاصيل المواجهة بين المنتخبين على امتداد يومين:


الجمعة 7 فيفري 2026

* المباراة الأولى: هزيمة التونسي معز الشرقي أمام السويسري جيروم كيم بمجموعتين دون رد (7-6 و6-4).
* المباراة الثانية: هزيمة التونسي علاء الطريفي أمام السويسري لياندرو ريدي بمجموعتين نظيفتين (6-1 و6-0).

السبت 8 فيفري 2026

* المباراة الثالثة (الزوجي): هزيمة الثنائي التونسي معز الشرقي وإسكندر المنصوري أمام الثنائي السويسري جاكوب بول ودومينيك سترايكر بمجموعتين دون رد (4-6 و6-7).
* المباراة الرابعة: هزيمة التونسي عزيز الواقع أمام السويسري ميكا برونولد بمجموعتين دون رد (2-6 و2-6).

يُذكر أن المباراة الخامسة التي كان من المقرر أن تجمع علاء الطريفي بالسويسري جيروم كيم لم تُجرَ بعد حسم نتيجة المواجهة.
