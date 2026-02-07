قبلي: تنظيم تظاهرة تحسيسية حول السلامة المرورية بدار الشباب طريق توزر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2c367f5f06f4.10445042_fehngqkiplmjo.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت دار الشباب طريق توزر بقبلي صباح اليوم السبت، تظاهرة تحسيسية حول السلامة المرورية تحت شعار "شبابنا سفراء السلامة على الطريق" وذلك بالشراكة مع المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والإدارة الجهوية للحماية المدنية، وفق مديرة المؤسسة الشبابية سعاد العامري.

وأوضحت العامري لصحفي "وات" ان هذه التظاهرة تهدف الى تكوين مجموعة من الشباب في مجال قانون الطرقات لتمكينهم من القراءة اليقظة للعلامات المرورية، وهو ما من شانه الحد من الحوادث المرورية لكافة مستعملي الطريق خاصة بالنسبة للشريحة الشبابية التي تستعمل اكثر الدراجات الهوائية والنارية والكهربائية التي تمثل وسيلة نقل حديثة ومنتشرة في الوسط الشبابي.

واشارت الى ان هذه التظاهرة تضمنت أيضا تنظيم فقرة لتمكين المشاركين من الالمام بالاسعافات الأولية للمصابين في حوادث الطرقات، وهو ما يمنح الشباب مهارة للتدخل في صورة تواجده في مكان جد فيه حادث مروري لتمكين المصاب من بعض الإسعافات التي من شانها انقاذ الأرواح البشرية.