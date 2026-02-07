Babnet   Latest update 17:08 Tunis

قبلي: تنظيم تظاهرة تحسيسية حول السلامة المرورية بدار الشباب طريق توزر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2c367f5f06f4.10445042_fehngqkiplmjo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Février 2026 - 15:31 قراءة: 0 د, 42 ث
      
نظمت دار الشباب طريق توزر بقبلي صباح اليوم السبت، تظاهرة تحسيسية حول السلامة المرورية تحت شعار "شبابنا سفراء السلامة على الطريق" وذلك بالشراكة مع المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والإدارة الجهوية للحماية المدنية، وفق مديرة المؤسسة الشبابية سعاد العامري.
وأوضحت العامري لصحفي "وات" ان هذه التظاهرة تهدف الى تكوين مجموعة من الشباب في مجال قانون الطرقات لتمكينهم من القراءة اليقظة للعلامات المرورية، وهو ما من شانه الحد من الحوادث المرورية لكافة مستعملي الطريق خاصة بالنسبة للشريحة الشبابية التي تستعمل اكثر الدراجات الهوائية والنارية والكهربائية التي تمثل وسيلة نقل حديثة ومنتشرة في الوسط الشبابي.
واشارت الى ان هذه التظاهرة تضمنت أيضا تنظيم فقرة لتمكين المشاركين من الالمام بالاسعافات الأولية للمصابين في حوادث الطرقات، وهو ما يمنح الشباب مهارة للتدخل في صورة تواجده في مكان جد فيه حادث مروري لتمكين المصاب من بعض الإسعافات التي من شانها انقاذ الأرواح البشرية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323296

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 فيفري 2026 | 19 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:53
15:27
12:40
07:16
05:48
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
18°-8
16°-9
16°-9
19°-13
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>