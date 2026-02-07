رابطة الأبطال الإفريقية: نهضة بركان ينهزم أمام باور ديناموس الزيمبابوي (2-0)

انهزم فريقالمغربي، الذي يشرف على تدريبه المدرب التونسي، أمام مضيفهالزيمبابوي بنتيجة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الخامسة من منافساتلمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.وسجّل هدفي الفريق الزيمبابوي كل منفي الدقيقة 48 وفي الدقيقة 93.وبهذه النتيجة، تقاسم باور ديناموس ونهضة بركانفي ترتيب المجموعة برصيدلكل منهما، وبفارقعن المتصدرالمصري، الذي يواجه غدًا خارج ميدانهالنيجيري، صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة.