رابطة الأبطال الإفريقية: نهضة بركان ينهزم أمام باور ديناموس الزيمبابوي (2-0)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69875c54906fb9.21033001_khqfeljimngop.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 07 Février 2026 - 16:37
      
انهزم فريق نهضة بركان المغربي، الذي يشرف على تدريبه المدرب التونسي معين الشعباني، أمام مضيفه باور ديناموس الزيمبابوي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وسجّل هدفي الفريق الزيمبابوي كل من فريدريك مولامبيا في الدقيقة 48 وبرانس مومبا في الدقيقة 93.


وبهذه النتيجة، تقاسم باور ديناموس ونهضة بركان المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر بيراميدز المصري، الذي يواجه غدًا خارج ميدانه ريفيرز يونايتد النيجيري، صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة.
السبت 07 فيفري 2026 | 19 شعبان 1447
