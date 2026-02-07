الغرفة النقابية لاخصائيي علم النفس الحركي التونسيين الخواص تطالب بتوضيح الاطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطبيق الفوترة الالكترونية(بيان)

وأكدت الغرفة في بيان لها، نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك" على ضرورة مراعاة خصوصية وندرة هذا الاختصاص عنذ اتخاذ أي اجراء تنظيمي أوجبائيوطالبت في ذات البيان، بتشريك ممثلي النقابة في المشاورات للوصول الى حلول عملية قابلة للتطبيق، مبينة أن الغرفة منفتحة على الحوار والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية في اطار احترام القانون وخدمة الصالح العامكما شددت، على دعمها لكل مسعى يهدف الى تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية، مجددة تمسكها باحترام واجباتها القانونية والجبائية ومراعاة خصوصية المهنة ومتطلبات أخلاقيات المهنة في كل ما يتعلق بالتصريحات أوالاجراءات الادارية والجبائيةوذكرت الغرفة، بأن الصيغة الراهنة للنص القانوني يمكن أن يثقل كاهل أصحاب عيادات علم النفس الحركي بأعباء مالية مشطة لاتتناسب مع طبيعة النشاط ويمكن أن تأثر سلبا على استمرارية نشاط عيادات علم النفس الحركيويجدر التذكير، بأن الشروع في تطبيق العمل بنظام الفوترة الالكترونية، بداية من شهر جانفي المنقضي، قد أثار نقاشا واسعا داخل الاوساط الاقتصادية والمهنية خاصة في صفوف المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومسدي الخدمات