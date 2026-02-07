Babnet   Latest update 12:36 Tunis

الغرفة النقابية لاخصائيي علم النفس الحركي التونسيين الخواص تطالب بتوضيح الاطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطبيق الفوترة الالكترونية(بيان)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69679aac320353.23478030_njhekqpfgomil.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Février 2026 - 12:35 قراءة: 0 د, 53 ث
      
طالبت الغرفة النقابية لأخصائيي علم النفس الحركي التونسيين الخواص، الجهات المعنية بتوضيح الاطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطبيق الفوترة الالكترونية

وأكدت الغرفة في بيان لها، نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك" على ضرورة مراعاة خصوصية وندرة هذا الاختصاص عنذ اتخاذ أي اجراء تنظيمي أوجبائي


وطالبت في ذات البيان، بتشريك ممثلي النقابة في المشاورات للوصول الى حلول عملية قابلة للتطبيق، مبينة أن الغرفة منفتحة على الحوار والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية في اطار احترام القانون وخدمة الصالح العام


كما شددت، على دعمها لكل مسعى يهدف الى تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية، مجددة تمسكها باحترام واجباتها القانونية والجبائية ومراعاة خصوصية المهنة ومتطلبات أخلاقيات المهنة في كل ما يتعلق بالتصريحات أوالاجراءات الادارية والجبائية

وذكرت الغرفة، بأن الصيغة الراهنة للنص القانوني يمكن أن يثقل كاهل أصحاب عيادات علم النفس الحركي بأعباء مالية مشطة لاتتناسب مع طبيعة النشاط ويمكن أن تأثر سلبا على استمرارية نشاط عيادات علم النفس الحركي

ويجدر التذكير، بأن الشروع في تطبيق العمل بنظام الفوترة الالكترونية، بداية من شهر جانفي المنقضي، قد أثار نقاشا واسعا داخل الاوساط الاقتصادية والمهنية خاصة في صفوف المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومسدي الخدمات
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323283

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 فيفري 2026 | 19 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:53
15:27
12:40
07:16
05:48
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
18°-8
15°-9
16°-9
20°-13
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>