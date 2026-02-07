أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي من 31 جانفي إلى 7 فيفري 2026، مرتّبة حسب التسلسل الزمني:
31 جانفي 2026* 28 نائبًا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم من مجموع 77 نائبًا (أكثر من الثلث) يعلنون إيداع لائحة لسحب الثقة من رئيس المجلس عماد الدربالي، معتبرينها خطوة “تصحيحية تاريخية” تهدف إلى إحداث “ثورة داخلية ضد العطالة وتغوّل سلطة الظل”.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشرف على تدشين جامع عبد الرحمن بن عوف بالمغيرة 2 من ولاية بن عروس، مؤكدًا حرص الدولة على تقريب الخدمات الدينية من المواطنين.
* إحالة مقترح قانون أساسي لإحداث المحكمة الدستورية من مكتب البرلمان إلى لجنة التشريع العام، ومقترح ثانٍ يتعلق بـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية.
1 فيفري 2026* وزارة الشؤون الخارجية تعلن مشاركة تونس في الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى العربي – الهندي المنعقد بنيودلهي، برئاسة مشتركة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، بوفد ترأسته المندوبة الدائمة بالنيابة للجمهورية التونسية لدى جامعة الدول العربية ضحى الشويخ بن تنفوس، نيابة عن الوزير محمد علي النفطي.
2 فيفري 2026* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يفتتح السنة التكوينية الجديدة بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم الأكاديمية وتطوير برامجها التكوينية.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يؤدي زيارة إلى ولاية مدنين ويشرف على المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها السابعة والخمسين بمدينة جرجيس، والتي تحمل اسم أحمد الحارس اللملومي.
3 فيفري 2026* صدور أحكام استئنافية تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنًا في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
* محمد علي النفطي يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية دولة الكويت جراح جابر الأحمد الصباح مهنئًا إياه بتوليه مهامه.
* الإعلان عن مشاركة البعثة الدائمة لتونس بجنيف في الدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
* وزير الشؤون الدينية يؤدي زيارة ميدانية إلى ولاية تطاوين، شملت محطات دينية وعلمية وتدشين معالم جديدة.
* الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تحيي الذكرى الخمسين لتأسيسها وتؤكد التزامها بدورها الوطني.
* لجان برلمانية (التشريع العام، والحقوق والحريات) تجتمع لضبط أولوياتها التشريعية للفترة المقبلة.
* صدور قرار مشترك لوزراء السياحة والداخلية والمالية بالرائد الرسمي (عدد 13 لسنة 2026) يتعلق بضبط النظام المنطبق على نوادي القمار في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، مشددًا على ضرورة معالجة الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية والإسكان.
4 فيفري 2026* مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرّ رزنامة الجلسات الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة، ويُحيل 31 سؤالًا كتابيًا إلى وزارات مختلفة.
* وزير الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك الجديد لدى تونس سيناد ماسوفيتش.
* مشاركة مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة 55 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بنواكشوط.
* لجنة الدفاع والأمن بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة لتحديد برنامج عملها.
* الإعلان عن مشاركة تونس في الدورة السابعة للمشاورات السياسية التونسية – البلجيكية ببروكسل.
* بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى تمنح 75 عنصرًا من وحدة النقل الجوي التونسية ميدالية الأمم المتحدة تقديرًا لجهودهم في حفظ السلام.
5 فيفري 2026* الإعلان عن سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم شكلاً لعدم استيفائها الشروط القانونية.
* لجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تعقد جلسة استماع حول واقع البلديات في ظل اللامركزية.
* الإعلان عن إيقاف النائب أحمد السعيداني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
* محمد علي النفطي يلتقي الممثلة الإقليمية الجديدة للبنك الأوروبي للاستثمار بتونس أنّا بارون.
* صدور أحكام استئنافية تراوحت بين 5 سنوات والإعدام في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
* رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي بخصوص ملف الأملاك المصادرة.
6 فيفري 2026* مكتب مجلس نواب الشعب يطالب باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب، على خلفية التتبعات القضائية المتعلقة بالنائب أحمد السعيداني.
* أحزاب سياسية تحيي الذكرى الثالثة عشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.
* وزارة الدفاع الوطني تعلن تنظيم قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات بولاية الكاف، إحياءً لذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.
31 جانفي 2026* 28 نائبًا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم من مجموع 77 نائبًا (أكثر من الثلث) يعلنون إيداع لائحة لسحب الثقة من رئيس المجلس عماد الدربالي، معتبرينها خطوة “تصحيحية تاريخية” تهدف إلى إحداث “ثورة داخلية ضد العطالة وتغوّل سلطة الظل”.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشرف على تدشين جامع عبد الرحمن بن عوف بالمغيرة 2 من ولاية بن عروس، مؤكدًا حرص الدولة على تقريب الخدمات الدينية من المواطنين.
* إحالة مقترح قانون أساسي لإحداث المحكمة الدستورية من مكتب البرلمان إلى لجنة التشريع العام، ومقترح ثانٍ يتعلق بـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية.
1 فيفري 2026* وزارة الشؤون الخارجية تعلن مشاركة تونس في الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى العربي – الهندي المنعقد بنيودلهي، برئاسة مشتركة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، بوفد ترأسته المندوبة الدائمة بالنيابة للجمهورية التونسية لدى جامعة الدول العربية ضحى الشويخ بن تنفوس، نيابة عن الوزير محمد علي النفطي.
2 فيفري 2026* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يفتتح السنة التكوينية الجديدة بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم الأكاديمية وتطوير برامجها التكوينية.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يؤدي زيارة إلى ولاية مدنين ويشرف على المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها السابعة والخمسين بمدينة جرجيس، والتي تحمل اسم أحمد الحارس اللملومي.
3 فيفري 2026* صدور أحكام استئنافية تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنًا في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
* محمد علي النفطي يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية دولة الكويت جراح جابر الأحمد الصباح مهنئًا إياه بتوليه مهامه.
* الإعلان عن مشاركة البعثة الدائمة لتونس بجنيف في الدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
* وزير الشؤون الدينية يؤدي زيارة ميدانية إلى ولاية تطاوين، شملت محطات دينية وعلمية وتدشين معالم جديدة.
* الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تحيي الذكرى الخمسين لتأسيسها وتؤكد التزامها بدورها الوطني.
* لجان برلمانية (التشريع العام، والحقوق والحريات) تجتمع لضبط أولوياتها التشريعية للفترة المقبلة.
* صدور قرار مشترك لوزراء السياحة والداخلية والمالية بالرائد الرسمي (عدد 13 لسنة 2026) يتعلق بضبط النظام المنطبق على نوادي القمار في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، مشددًا على ضرورة معالجة الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية والإسكان.
4 فيفري 2026* مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرّ رزنامة الجلسات الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة، ويُحيل 31 سؤالًا كتابيًا إلى وزارات مختلفة.
* وزير الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك الجديد لدى تونس سيناد ماسوفيتش.
* مشاركة مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة 55 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بنواكشوط.
* لجنة الدفاع والأمن بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة لتحديد برنامج عملها.
* الإعلان عن مشاركة تونس في الدورة السابعة للمشاورات السياسية التونسية – البلجيكية ببروكسل.
* بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى تمنح 75 عنصرًا من وحدة النقل الجوي التونسية ميدالية الأمم المتحدة تقديرًا لجهودهم في حفظ السلام.
5 فيفري 2026* الإعلان عن سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم شكلاً لعدم استيفائها الشروط القانونية.
* لجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تعقد جلسة استماع حول واقع البلديات في ظل اللامركزية.
* الإعلان عن إيقاف النائب أحمد السعيداني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
* محمد علي النفطي يلتقي الممثلة الإقليمية الجديدة للبنك الأوروبي للاستثمار بتونس أنّا بارون.
* صدور أحكام استئنافية تراوحت بين 5 سنوات والإعدام في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
* رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي بخصوص ملف الأملاك المصادرة.
6 فيفري 2026* مكتب مجلس نواب الشعب يطالب باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب، على خلفية التتبعات القضائية المتعلقة بالنائب أحمد السعيداني.
* أحزاب سياسية تحيي الذكرى الثالثة عشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.
* وزارة الدفاع الوطني تعلن تنظيم قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات بولاية الكاف، إحياءً لذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323281