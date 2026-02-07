ملتقى فرانكونفيل لالعاب القوى بفرنسا - التونسية نورهان هرمي تحرز المركز الثاني لمسابقة الوثب الطويل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697f167b8ef856.52149992_qifjgnklephmo.jpg width=100 align=left border=0>

أحرزت التونسية نورهان هرمي المركز الثاني في مسابقة الوثب الطويل امس الجمعة ضمن منافسات الملتقى الدولي فرانكونفيل لالعاب القوى بفرنسا.

وحققت هرمي قفزة قدرها 5م فاصل 86صم.

وحلت الفرنسية كاسندر تسيانديي في المركز الاول بقفزة قدرها 5م فاصل 87 فيمت تحصلت مواطنتها اريسون فيبير على المركز الثالث بوثبة قدرها 5م فاصل 70.