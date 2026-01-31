12 فيفري: محاكمة المحامي أحمد صواب
حدّدت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم 12 فيفري موعدًا للنظر في القضية المرفوعة ضد المحامي أحمد صواب، على خلفية تصريحات منسوبة إليه تتعلّق بـالدائرة الجنائية المتعهّدة بملف قضية التآمر على أمن الدولة (1).
وكانت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت سابقًا بـسجن أحمد صواب خمس سنوات، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتقدّم المعنيّ باستئناف الحكم، ليُحال الملف على أنظار محكمة الاستئناف.
