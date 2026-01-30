غوتيريش يدق ناقوس الخطر: الأمم المتحدة تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" وقد تفلس بحلول يوليو القادم

وكالات -

ونقلت وكالة "رويترز" عن رسالة وجهها غوتيريش في 28 جانفي الجاري إلى الدول الأعضاء، حذر فيها من أن الأزمة المالية داخل المنظمة "تتفاقم وتهدد تنفيذ البرامج وتخلق خطرا حقيقيا للانهيار المالي".وأشار غوتيريش في رسالته إلى أن الوضع سيزداد سوءا في المستقبل القريب، مؤكدا أن قرارات الدول الأعضاء عدم دفع مساهماتها المقررة - التي تمول جزءا كبيرا من ميزانية الأمم المتحدة- قد تم الإعلان عنها رسميا، دون أن يحدد بالاسم الدول التي يقصدها.ووفقا لنص الرسالة قال غوتيريش: "إما أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بالدفع الكامل وفي الوقت المحدد، أو يتعين على الدول الأعضاء إجراء مراجعة جذرية لقواعدنا المالية لمنع الانهيار المالي الوشيك". وتشير تقديرات الأمين العام إلى أن أموال المنظمة قد تنفد تماما بحلول شهر جويلية القادم.وتواجه الأمم المتحدة أزمة سيولة في ظل قيام الولايات المتحدة - أكبر مانحيها - بتقليص التمويل الطوعي لوكالات الأمم المتحدة على نحو حاد، وامتناعها عن سداد الاشتراكات الإلزامية في الميزانية العادية وميزانية عمليات حفظ السلام.وبحسب بيانات "رويترز"، اتراجع حجم المساعدات الأمريكية للمنظمة في عام 2025 إلى 3.3 مليارات دولار فقط، وهو ما يمثل حوالي 14.8% من إجمالي تمويل الأمم المتحدة.وللمقارنة، كانت واشنطن قد قدمت 14.1 مليار دولار في عام 2024، و17.2 مليار دولار في عام 2022.وفي سياق متصل بتداعيات الأزمة، كانت تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، قد صرحت في ديسمبر 2025 بأن ميزانية الأمم المتحدة لعام 2026 ستتقلص بنسبة 15% مقارنة بعام 2025، كما سيتم تقليص عدد الموظفين بنسبة 18% على خلفية العجز في الميزانية.