وزارة البيئة و الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد يتفقان على برنامج للمحافظة على الحيوانات البرية وترشيد الصيد البري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6177f627254f47.53088984_oqhnfigjlepkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 17:47
      
اتفقت وزارة البيئة و الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد على جملة من المشاريع في اطار المحافظة على الحيوانات البرية وترشيد عمليات الصيد البري .
 
كان ذلك خلال جلسة عمل انعقدت الجمعة بمقر الوزارة، ويتضمن البرنامج تهيئة حديقة فرحات حشاد برادس لتضم أهم أنواع الغزال المتواجدة بتونس وتحسيس الصيادين وبرنامج التكوين النظري قصد التأهيل لممارسة الصيد البري.

كما يشمل البرنامج حماية الحيوانات المهددة بالإنقراض، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
 
وخلال اللقاء قدمت الجامعة أهم أنشطتها على غرار عمليات تهيئة نقاط المياه للحيوانات البرية وبرنامج التشجير الغابي والرعوي وإحداث مراكز التربية بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات.

 
كما تم تقييم حالة المصيد ومناقشة ظاهرة الصيد الممنوع وطرق مقاومته.
