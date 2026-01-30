القيروان: السكب العشوائي للمرجين "يخنق" المسالك والأراضي الفلاحية بالعبادلية ببوحجلة والأهالي يطالبون بردع المخالفين

عبّر عدد من أهالي منطقة العبادلية التابعة لمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان، عن تذمّرهم من عمليات التخلّص العشوائي من مادة "المرجين" (مخلفات عصر الزيتون)، وسكبها بصفة غير قانونية في المسالك وداخل أراضيهم الفلاحية.​وأكدوا، في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تعمّد بعض أصحاب المعاصر إفراغ صهاريج المرجين مباشرة على حواشي الطرقات وبالمسالك التي تربطهم بالطريق الرئيسية، ما أدى الى صعوبة التنقل وحرمان الاهالي من قضاء شؤونهم، والتلاميذ من الذهاب الى مؤسساتهم التربوية، كما تسبّب هذا التصرف في انزلاق عديد العربات والتسبب في حوادث مرورية بالجهة.وطالبوا، في هذا الاطار، بالتدخّل العاجل لتشديد الرقابة وتطبيق القانون ضد المخالفين، وتوفير بدائل قانونية للتخلص من هذه النفايات السائلة بما يحمي النظام البيئي بالجهة.من جانبه، وصف معتمد الشراردة وبوحجلة بالنيابة عبد اللطيف بكاثرية، في تصريح لصحفية "وات"، عملية السكب العشوائي للمرجين بأنها "تصرفات أحادية الجانب وغير مسؤولة"، محذّرا من تداعياتها الخطيرة على سكان المنطقة وعلى المائدة المائية وتوازن المنظومة البيئية بالمنطقة.​وأكد أن التدخّلات الأمنية جارية لردع المخالفين، وقد تم بالفعل تحرير محاضر ضد العديد منهم ، مضيفا أنّه تم فتح مصب المرجين بالشراردة بصفة استثنائية، كما أن الأشغال جارية لتهيئة مصب خاص جديد في الأيام القليلة القادمة، لضمان استيعاب الفائض من المرجين.وفي هذا ذات الاطار أصدر والي القيروان اليوم الجمعة قرارا بتعديل توقيت نقل مادة المرجين ليصبح من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، مؤكدا وفق بلاغ صادر عن الولاية، أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع الغلق الفوري للمعصرة وحجز وسيلة النقل نهائيا، في حال عدم احترام توقيت وشروط نقل وسكب المرجين وخاصة منها السكب العشوائي بمحيط وخارج المصبات المستغلة حاليا.