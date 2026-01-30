Babnet   Latest update 21:49 Tunis

تأجيل قضية المحامية سنية الدهماني إلى يوم 3 افريل القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6642024baeccd3.89684419_fheqkmnpijlgo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 21:10
      
قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، بعد المفاوضة في قضية ما يعرف ب"العنصرية" المتعلقة بسنية الدهماني (المحالة بحالة سراح ) و تأخيرها لجلسة يوم 3 افريل القادم استجابة لطلب الدفاع، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما يقضي بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عامين من أجل استعمال شبكات و أنظمة معلومات و اتصال لإنتاج و نشر وإعداد أخبار كاذبة طبق الفصل 24 من المرسوم 54.


وصدر عن وزيرة العدل قرار بتاريخ 27 نوفمبر 2025 يقضي بتمتيع الدهماني بالسّراح الشرطي بما أفضى إلى الإفراج عنها، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة تونس افريقيا للأنباء.


وكان قاضي التّحقيق أصدر يوم 12 ماي 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والمعلّقة الصحفية سنية الدهماني، بعد أن تم إيقافها في 11 ماي 2024 ، ثمّ تتالت بطاقات الإيداع في حقها لتواجه خمس قضايا دفعة واحدة جميعها مستندة إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
