Babnet   Latest update 17:12 Tunis

بطولة أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يهزم سينر ويضرب موعدا مع ألكاراز في النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697cd02ce93626.85612485_pkhfmnlgeiqjo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 16:36 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تغلب الصربي ⁠نوفاك ديوكوفيتش 3-6 و6-3 و4-6 و6-4 و6-4 على ​الإيطالي يانيك سينر في نصف ‌نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة لينهي رحلة دفاعه عن اللقب.
ويضرب ‌ديوكوفيتش بهذا الفوز موعدا في النهائي مع الإسباني كارلوس ألكاراز الذي حقق ‍فوزا ماراثونيا ⁠6-4 و7-6 و6-7 و6-7 و7-5 على الألماني ألكسندر ​زفيريف.
أخبار ذات صلة:
ألكاراز يهزم زفيريف بعد مباراة ملحمية ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة
ألكاراز يهزم زفيريف بعد مباراة ملحمية ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة...


ويسعى ديوكوفيتش ‌للفوز بلقب أستراليا المفتوحة للمرة 11 ​ليرفع حصيلته الإجمالية من الألقاب الكبرى إلى ​25.
ويقام الدور النهائي في مسابقة فردي الرجال بين ديوكوفيتش وألكاراز يوم الأحد في حين سيقام نهائي فردي السيدات غدا السبت بين البيلاروسية آرينا سابالينكا والكازاخستانية الينا ريباكينا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322878

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
10.8 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
13°-10
15°-10
18°-8
19°-11
  • Avoirs en devises 25253,0
  • (29/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38466 DT
  • (29/01)
  • 1 $ = 2,83965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>