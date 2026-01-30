بطولة أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يهزم سينر ويضرب موعدا مع ألكاراز في النهائي

تغلب الصربي ⁠نوفاك ديوكوفيتش 3-6 و6-3 و4-6 و6-4 و6-4 على ​الإيطالي يانيك سينر في نصف ‌نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة لينهي رحلة دفاعه عن اللقب.ويضرب ‌ديوكوفيتش بهذا الفوز موعدا في النهائي مع الإسباني كارلوس ألكاراز الذي حقق ‍فوزا ماراثونيا ⁠6-4 و7-6 و6-7 و6-7 و7-5 على الألماني ألكسندر ​زفيريف.ويسعى ديوكوفيتش ‌للفوز بلقب أستراليا المفتوحة للمرة 11 ​ليرفع حصيلته الإجمالية من الألقاب الكبرى إلى ​25.ويقام الدور النهائي في مسابقة فردي الرجال بين ديوكوفيتش وألكاراز يوم الأحد في حين سيقام نهائي فردي السيدات غدا السبت بين البيلاروسية آرينا سابالينكا والكازاخستانية الينا ريباكينا.