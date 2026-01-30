Babnet   Latest update 17:12 Tunis

توقيع إتفاقية شراكة بين المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي

تم توقيع إتفاقية شراكة وتعاون بين المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وفق بلاغ صادر عن المركز.

وتهدف الإتفاقية، إلى الترويج لحدثين دوليين بارزين ينظمهما المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية على المستوى الإفريقي سنة 2026، وهما الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية (SAPRI) والدورة الثامنة للندوة الإفريقية للمراقبة غير المدمرة (ACNDT).


وأوضح المركز أن هذين الحدثين سينعقدان من 17 إلى 20 نوفمبر 2026 بـقصر المعارض بالكرم.


ويطمح المركز من خلال هذه المبادرة ذات البعد القاري، إلى تعزيز مكانة تونس كمحور للهندسة والخبرة في خدمة التصنيع بالقارة الإفريقية، إلى جانب دعم التبادل وبناء الشراكات وتعزيز التكامل بين الفاعلين الصناعيين التونسيين ونظرائهم الأفارقة.

ويجدد الطرفان، وبصفتهم منظمين وشركاء، إلتزامهما المشترك بدعم تطوير سلسلة القيمة الصناعية الإفريقية وتعزيز الإستثمار، وتشجيع الإبتكار ونقل التكنولوجيا.

وتندرج هذه الديناميكية، وفق المصدر ذاته، في إطار الإنسجام مع أهداف السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا - COMESA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف-ZLECAf)، وذلك من أجل الرفع من مستوى الإندماج الإقليمي والقاري.
الجمعة 30 جانفي 2026
