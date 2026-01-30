Babnet   Latest update 17:12 Tunis

سيدي بوزيد: برمجة ملتقى جهوي مطلع شهر فيفري المقبل لتقييم تجربة المجالس المحلية بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 16:13
      
برمج المجلس الجهوي بسيدي بوزيد تنتظم  ملتقى جهوي للمجالس المحلية بالجهة خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري المقبل تحت عنوان "دور المجالس المحلية: من الرؤية الى الإنجاز"، وذلك في إطار دعم العمل التشاركي بين مختلف هياكل الحكم المحلي، وتعزيز دور المجالس المحلية في الاسهام الفعلي في التنمية.
وبيّن رئيس المجلس الجهوي بسيدي بوزيد، محمد الهادي قدري، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، أن هذا الملتقى يهدف الى تقييم التجربة العملية للمجالس المحلية، وتشخيص الإشكاليات التي تعيق تحويل الرؤى والتوجهات التنموية الى انجازات ميدانية، وصياغة توصيات مشتركة تتوج ببيان ختامي يعكس رؤية جماعية متوازنة تعزّز دور نواب المجالس المحلية في تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030.
ودعا قدري المجالس المحلية الى تقديم مقترحاتها خاصة في ما يتصل بالدور المحوري لهذه المجالس في بلورة وتنفيذ السياسات التنموية على المستويين المحلي والجهوي، والاشكاليات التنموية التي تبرز لدى تنفيذ المشاريع، وآليات التنسيق بين المجالس المحلية وبقية المتدخلين، ودور المواطن في إنجاح التنمية المحلية عبر التواصل والمشاركة والمتابعة.
