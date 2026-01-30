مرصد المرور يدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب توقعات بهبوب رياح قوية وأمطار غزيرة غدا

دعا المرصد الوطني للمرور إلى توخي أقصى درجات الحذر، بناءً على التوقعات الجوية للمعهد الوطني للرصد الجوي ليوم غدا السبت، تشير إلى هبوب رياح قوية جداً ونزول أمطارغزيرة، داعيا مستعملي الطريق في ولايات الشمال (جندوبة، باجة، بنزرت، نابل، تونس الكبرى...) وتوزر وقبلي ومدنين وتطاوين، إلى مضاعفة الانتباه.ودعا المرصد، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، السواق، إلى الالتزام بجملة من النصائح لمواجهة الرياح القوية (التي قد تصل لـ 130 كلم/س) ، أهمها تخفيض السرعة باعتبار أن الرياح العاتية تزيد من مقاومة السيارة وتفقدها توازنها، خاصة في الطرقات المفتوحة والجسور، والحذر من الأجسام المتطايرة خاصة سقوط الأشجار واللوحات الإشهارية أو أعمدة الإنارةكما أوصاهم بإحكام القبضة على المقود لمواجهة الهبات المفاجئة للرياح ، وتجنب المجاوزة سيما مجاوزة الشاحنات الكبيرة والحافلات لأنها قد تتمايل بسبب الرياح وتسبب حوادث خطيرة.وبالنسبة لمواجهة الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية طلب المرصد من السواق مضاعفة مسافة الأمان نظرا لأن الطريق المبلل يزيد من مسافة الكبح ، وإشعال أضواء جميع أنواع العربات بما في ذلك الدراجات الناريّة حتى في وضح النهار لتعزيز الرؤية، وتجنب التجمعات المائية مهما كانت قوة السيارة ، والتأكد من سلامة مساحات الزجاج قبل الانطلاق.أما بخصوص مستعملي الطرقات بالجنوب ، فقد أكد المرصد على أن الرؤية ستكون محدودة جداً بسبب الرمال المثارة، ناصحا إياهم بالتوقف في مكان آمن بعيداً عن حافة الطريق إذا انعدمت الرؤية تماماً .