مستقبل المرسى: اتفاق رسمي مع المغربي سفيان المستاري والانغولي فيكتورينو بولاكو والايفواري يوسف داوو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697c9d96b9ef31.52060336_mjkneghqplifo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 12:58
      
أكد نائب رئيس مستقبل المرسى صبري العياري ضمّ الثلاثي الاجنبي المتكون من المغربي سفيان المستاري والانغولي فيكتورينو بولاكو والايفواري يوسف داوو الى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح العياري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم خلال الساعات الفارطة التعاقد مع كل من سفيان المستاري (23 سنة) الذي يشغل خطة مدافع محوري، وقد سبق له تقمص ألوان فريقي المغرب الفاسي والتحدي الليبي.


وأشار إلى انه تم التعاقد أيضا مع قلب الهجوم فيكتورينو بولاكو (27 سنة) الذي خاض تجارب عديدة في البطولة الانغولية مع اندية ساو سالفادور واتليتيكو افياكاو وانتر كلوب، وكان آخرها مع ساغرادا اسبيرانزا الذي خاض معه مسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية خلال الموسم الفارط مضيفا أن قائمة المنتدبين ضمت كذلك الجناح الايمن يوسف داوو (27 سنة) قادما من نادي بارادو الجزائري.
كما بيّن العياري انه تم صرف النظر عن التعاقد مع المهاجم النيجيري جوزيف اتول بعد فشله في الاختبار الطبي.

من جهة اخرى، أفاد صبري العياري أنه سيتم عقد اتفاقية توأمة مع نادي أهلي بنغازي الليبي تجسيما لمظاهر التعاون بين الفريقين التي تجلت مؤخرا في انتقال مدافع مستقبل المرسى عثمان القروي نحو الفريق الليبي.
يشار الى أن فريق الضاحية الشمالية للعاصمة، الذي يحتل المرتبة العاشرة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 22 نقطة، سيتحول لحساب الجولة التاسعة عشرة الى ملعب مصطفى بن جنات لمواجهة الاتحاد المنستيري، يوم الاحد 1 فيفري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال.
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
