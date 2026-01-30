بن عروس : تقدم عملية البذر في المساحات المخصصة لزراعة البقول الجافة بنسبة 54 بالمائة

بلغت نسبة تقدم عمليات البذر في المساحات المخصصة لزراعة البقول الجافة خلال الموسم الفلاحي 2025 - 2026 في ولاية بن عروس، حوالي 54 بالمائة، وذلك منذ انطلاق العملية والى حدود منتصف شهر جانفي الحالي.ووفق اخر تحيين للمصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، فقد بلغت المساحة المبذورة بقولا جافة 199 هكتارا من اجمالي 370 هكتارا تمت برمجتها لهذا النوع من الزراعات خلال الموسم الزراعي الحالي وهي نفس النسبة التي يتم تخصيصها عادة لهذا النوع من الزراعات على امتداد السنوات الماضية.وتتميز هذه المرحلة من مراحل نمو البقوليات التي تنتشر زراعتها بالخصوص بمنطقة سيدي فرج والقصير وبوربيع من معتمدية المحمدية، وأوذنة والخليدية من معتمدية مرنا ق عموما ببداية صعود الساق الرئيسية وبداية مرحلة التفرع.جدير بالذكر أن المساحات المخصصة للبقول بولاية بن عروس، تتقاسمها زراعات الدرع العلفي والذرة العلفية إلى جانب زراعات البقول الجافة كالفول والحمص والحلبة.من جهة أخرى، بلغت نسبة تقدم عمليات البذر في المساحات المخصصة للزراعات الصناعية والمتمثلة أساسا في زراعة السلجم الزيتي نسبة 84 بالمائة، وهو ما يعادل 252 هكتارا من اجمالي 300 هكتار مبرمجة لهذا النوع من الزراعات.