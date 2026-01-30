Babnet   Latest update 15:39 Tunis

بن عروس : تقدم عملية البذر في المساحات المخصصة لزراعة البقول الجافة بنسبة 54 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6318bb811fbf59.50139365_fjhqmlegnpoki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 14:34 قراءة: 0 د, 52 ث
      
بلغت نسبة تقدم عمليات البذر في المساحات المخصصة لزراعة البقول الجافة خلال الموسم الفلاحي 2025 - 2026 في ولاية بن عروس، حوالي 54 بالمائة، وذلك منذ انطلاق العملية والى حدود منتصف شهر جانفي الحالي.
ووفق اخر تحيين للمصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، فقد بلغت المساحة المبذورة بقولا جافة 199 هكتارا من اجمالي 370 هكتارا تمت برمجتها لهذا النوع من الزراعات خلال الموسم الزراعي الحالي وهي نفس النسبة التي يتم تخصيصها عادة لهذا النوع من الزراعات على امتداد السنوات الماضية.
وتتميز هذه المرحلة من مراحل نمو البقوليات التي تنتشر زراعتها بالخصوص بمنطقة سيدي فرج والقصير وبوربيع من معتمدية المحمدية، وأوذنة والخليدية من معتمدية مرنا ق عموما ببداية صعود الساق الرئيسية وبداية مرحلة التفرع.

جدير بالذكر أن المساحات المخصصة للبقول بولاية بن عروس، تتقاسمها زراعات الدرع العلفي والذرة العلفية إلى جانب زراعات البقول الجافة كالفول والحمص والحلبة.
من جهة أخرى، بلغت نسبة تقدم عمليات البذر في المساحات المخصصة للزراعات الصناعية والمتمثلة أساسا في زراعة السلجم الزيتي نسبة 84 بالمائة، وهو ما يعادل 252 هكتارا من اجمالي 300 هكتار مبرمجة لهذا النوع من الزراعات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322853

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
12.86 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
13°-10
15°-10
18°-8
19°-11
  • Avoirs en devises 25253,0
  • (29/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38466 DT
  • (29/01)
  • 1 $ = 2,83965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>