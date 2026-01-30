Babnet   Latest update 14:03 Tunis

لمكافحة التهريب: وزارة التجارة تدعو المتدخلين في قطاع القهوة إلى التزود من المسالك المحلية المراقبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63de367459e372.86105307_ofnleqmjpkigh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 12:56
      
دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الجمعة، مختلف المتدخلين في قطاع القهوة وخاصة أصحاب المقاهي، إلى ضرورة الالتزام بالتزود بالقهوة حصريا من وحدات القلي المحلية والامتناع الفوري عن التعامل بالقهوة المهربة، باعتبارها منتوجا غير آمن وغير خاضع للرقابة الصحية.

تأتي هذه الدعوة ردا على تفاقم ظاهرة ترويج واستعمال القهوة المهربة والإقبال المتزايد على التزود بها، خلال الفترة الأخيرة، رغم الشبهات المحيطة بجودتها وطرق عرضها، وفق بلاغ للوزارة، أكدت فيه أن الفرق الرقابية بمختلف تشكيلاتها تعمل على متابعة مسالك توزيع واستعمال القهوة المهربة.

وتقوم سلطات المراقبة، حسب نفس المصدر، بالحجز الفعلي لكميات القهوة التي يثبت تسويقها عبر المسالك الموازية غير المراقبة وتتم مباشرة التتبعات الجزائية المستوجبة ضد كل من يتولى توزيع واستعمال ونقل هذه المنتوجات
