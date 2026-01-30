مدينة العلوم بتونس تنظم الجمعة القادم تظاهرة علمية صحية " المعينات الحيوية والتثبيت الجرثومي"

تنظّم مدينة العلوم بتونس، يوم الجمعة 4 فيفري القادم، يوم "المعينات الحيوية والتثبيت الجرثومي: بناة خطوط الدفاع " بالتعاون مع مخبر الابتكار والتثمين من أجل صناعة غذائية مستدامة بالمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس.وتهدف هذه التظاهرة إلى تسليط الضوء على المستجدات في مجال المعينات الحيوية والتثبيت الجرثومي وعلى مقاربات صحة الجهاز المناعي والممارسات العلاجية ودور الذكاء الاصطناعي في دراسة التثبيت الجرثومي، حسب بلاغ صادر عن مدينة العلوم، اليوم الجمعة.وتتناول هذه التظاهرة العلمية جملة من المحاور أهمها التثبيت الجرثومي وتدريب الجهاز المناعي والتثبيت المناعي والمحاور العلاجية.ويتضمن البرنامج العلمي مجموعة من المحاضرات حول بناء خطوط الدفاع في الجسم المناعي وورشات عمل حول تحديد الأصناف البكتيرية ودراسة التثبيت الجرثومي باستخدام المعلوماتية الحيوية.وتتيح هذه التظاهرة المفتوحة مجانا للعموم، فضاءات حوار ونقاش لفائدة الباحثين والطلبة والتقنيين وعموم المواطنين.وتعرّف المعينات الحيوية "الميكروبيوت (الميكروبيوم)" على أنها مجموع البكتيريا، الفطريات، والفيروسات التي تعيش بشكل طبيعي في أماكن محددة بالجسم كالأمعاء، الجلد، والفم، فيما يعرّف التثبيت الجرثومي "البروبيوتيك"، على أنه المكملات أو الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا "نافعة" حية يتم إدخالها للجسم لتعزيز هذه المعينات الحيوية الأصلية.