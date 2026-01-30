تايكواندو - المنتخب التونسي للاواسط يشارك ب12 رياضيا في دورة الفجيرة وكاس العرب بالامارات من 1 الى 9 فيفري

يشارك المنتخب التونسي للأواسط للتايكواندو من 1 الى 9 فيفري القادم بالامارات في دورة الفجيرة الدولية وكأس العرب بوفد يضم 12 رياضيا.وضمت البعثة الرياضية للمنتخب التونسي، الذي تحول امس الخميس الى الامارات، تحت قيادة المدرب الوطني محمد البراهمي خمسة عناصر في صنف الاناث : أبرار الجوبالي (-44 كلغ) وسارة السالمي (-49 كلغ) وكنزة السالمي (-52 كلغ) وإستبرق ميراوي (-59 كلغ) وإيلاف علية (+68 كلغ).وفي المقابل، سيكون المنتخب ممثلا بسبعة عناصر في الذكور : مالك المقراني (-51 كلغ) وآدم حسناوي (-55 كلغ) وأسامة جليدة (-55 كلغ) وحيدر الرزايقي (-59 كلغ) ويوسف الودرني (-63 كلغ) وآدم دجبي (-68 كلغ) وعبد الرحمان بوذينة (+78 كلغ).