الأوركستر السمفوني التونسي يحتفي بموسيقى الأفلام العالمية

احتضن مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي مساء أمس الخميس عرضا فنيا بعنوان "Les bobines chantent"، قدمه الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة المايسترو شادي القرفي.وتابع الجمهور خلال هذا العرض "أعظم موسيقى الأفلام العالمية"، من روائع "إنيو موريكوني" المفعمة بالحنين"، إلى الملحمية الساحرة لـ "هانس زيمر"، والرومانسية الغامرة لـ "جيمس هورنر"، مرورًا بأعمال "نينو روتا"، و"هنري مانشيني"، و"داني إلفمان"، و"جون باري" و"كلاوس بادلت".كما تم خلال هذا العرض الذي حضرته وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، تقديم أعمال تكريما للموسيقار أحمد عاشور في الذكرى الخامسة لرحيله، وكان تولى قيادة الأوركستر السمفوني التونسي من سنة 1976 إلى 2011.