المخطط التنموي 2026-2030: رهان اجتماعي وآلية تحويل الديون إلى استثمارات

أولويات اجتماعية وهيكلية



تحويل الديون إلى استثمارات



مشاريع مقترحة وشروط النجاح



تدخل تونس مع مطلع سنة 2026 مرحلة جديدة بالتزامن مع انطلاق، الذي تقدّمه الحكومة كإطار مرجعي للسياسات العمومية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تركيز معلن علىإلى جانب الأهداف الاقتصادية.وتؤكد التوجهات الحكومية المعلنة العمل علىفي مجالات النقل والصحة والسكن، عبر آليات وسياسات قطاعية، من بينهافي قطاع السكن، إضافة إلى دعم مشاركة الشباب في المشاريع المحلية.وفق المعطيات الرسمية، يهدف المخطط إلى معالجةفي قطاعات حيوية، خاصة الصحة، من خلال:* تطوير المؤسسات الاستشفائية* تحسين جودة الخدمات الطبية* تعزيز جاهزية المرافق العمومية* إعادة تنظيم منظومة التغطية الاجتماعية* تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبيةكما تشمل التوجهات إجراءات تتصل بالبنية التحتية والخدمات المحلية، مثل، وتطوير المؤسسات التربوية، وتنظيم المجال العمراني، والحد من البناء العشوائي، إلى جانب برامج للحد من البطالة ودعم المبادرات الخاصة، مع إشراك الهياكل المحلية في تحديد الأولويات.ويحظى قطاعبحيز في المخطط عبر دعم صغار الفلاحين، والمحافظة على البذور المحلية، وتجديد الثروة الحيوانية، وتحسين آليات التسويق، في ظل تحديات مناخية واقتصادية متزايدة.يبقى تنفيذ هذه التوجهات مرتبطًا بقدرة الدولة على تعبئة التمويلات، خاصة في سياق ضغوط مالية وارتفاع كلفة المديونية. وفي هذا الإطار، تبرزكخيار تمويلي بديل يهدف إلى توجيه جزء من الديون نحو مشاريع محددة دون اللجوء إلى قروض جديدة.وقد خُصّص مجلس وزاري مضيق يوم 27 جانفي 2026، بإشراف سارة الزعفراني الزنزري، للنظر في برنامج تحويل الديون إلى استثمارات تنموية، مع التأكيد على اعتماد هذه الآلية في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الشركاء الدوليين.وتقوم هذه الآلية على اتفاق بين الدولة المدينة والجهة الدائنة لإسقاط جزء من الدين أو إعادة جدولته، مقابل استثمار المقابل المالي داخليًا في مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، على غرار التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتنمية الجهوية.تشمل المشاريع المقترح عرضها على الشركاء الدوليين مشاريع للتشغيل، والصحة، والفلاحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والنقل، والتطهير، والطاقات المتجددة، والأمنين المائي والطاقي، إضافة إلى مشاريع الإدماج الاجتماعي والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.ويرتبط نجاح هذه الآلية بحسن اختيار المشاريع، وضمان، وتوفير آليات متابعة وتقييم فعّالة، إلى جانب تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استدامة الأثر التنموي.