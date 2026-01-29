نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، اليوم الخميس بمدينة الثقافة، لقاء حواريا حول الاقتصاد الرقمي تحت عنوان "التقنيات الحديثة للتسويق والفرص المتاحة للمرأة" وذلك في إطار تظاهرة "ريادة" في نسختها الثالثة عشر.ووينتظم اللقاء، حسب بلاغ للوزارة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومشروع "هيكلة الخدمات الاقتصاديّة والبيئيّة للمرأة الفلّاحة النّاشطة في مجال تحويل المنتوجات الفلاحيّة"المموّل من الحكومة الكنديّة.وتولى المشاركون في اللقاء التعريف بأهمّيّة توظيف التّقنيات الحديثة على غرار الذّكاء الاصطناعي والرّقمنة والتّجارة الالكترونيّة والمنصّات الرّقميّة ووسائل التّواصل الاجتماعي في المشاريع النّسائيّة وإبراز الفرص الاقتصاديّة الجديدة المتاحة للنّساء في القطاعات الواعدة وتعزيز قدرات النّساء في مجال الابتكار وريادة الأعمال الرّقميّة، إلى جانب إلقاء الضّوء على تجارب نسائيّة ناجحة في استغلال التّكنولوجيا لتطوير مشاريعهنّ الخاصّة.وقد تمّ بالمناسبة تقديم ثلاث تجارب نسائيّة ناجحة وملهمة تمثّلت في تجربة رائدة أعمال منتفعة من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" وظّفت الأدوات الرقميّة في تطوير مشروعها المتمثّل في الخزف، وتجربة ثانية في مجال التّسويق الالكتروني لباعثة مشروع مزجت بين تخصّصها في مجال الإعلاميّة بالمجال الفلاحي واستخدمت المنصّات الالكترونيّة والذكاء الاصطناعي وأنترنات الأشياء في مشروعها الخاص، إلى جانب عرض تجربة مبادرة نسائيّة مبتكرة في مجال تثمين وتسويق المنتوجات الفلاحيّة بولاية جندوبة.كما شهد اللقاء تقديم البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" والتعريف بأهداف المنصّة الرقمية لترويج المنتوجات النسائيّة التي تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على استكمال إنجازها في أفضل الآجال.