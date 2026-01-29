Babnet   Latest update 20:46 Tunis

وزارة الأسرة تنظم لقاء حواريّا حول"التّقنيات الحديثة للتّسويق والفرص المتاحة للمرأة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697ba5aabb0d51.44558742_lkqgeonfjihpm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 20:22 قراءة: 1 د, 6 ث
      
نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، اليوم الخميس بمدينة الثقافة، لقاء حواريا حول الاقتصاد الرقمي تحت عنوان "التقنيات الحديثة للتسويق والفرص المتاحة للمرأة" وذلك في إطار تظاهرة "ريادة" في نسختها الثالثة عشر.

ووينتظم اللقاء، حسب بلاغ للوزارة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومشروع "هيكلة الخدمات الاقتصاديّة والبيئيّة للمرأة الفلّاحة النّاشطة في مجال تحويل المنتوجات الفلاحيّة"المموّل من الحكومة الكنديّة.


وتولى المشاركون في اللقاء التعريف بأهمّيّة توظيف التّقنيات الحديثة على غرار الذّكاء الاصطناعي والرّقمنة والتّجارة الالكترونيّة والمنصّات الرّقميّة ووسائل التّواصل الاجتماعي في المشاريع النّسائيّة وإبراز الفرص الاقتصاديّة الجديدة المتاحة للنّساء في القطاعات الواعدة وتعزيز قدرات النّساء في مجال الابتكار وريادة الأعمال الرّقميّة، إلى جانب إلقاء الضّوء على تجارب نسائيّة ناجحة في استغلال التّكنولوجيا لتطوير مشاريعهنّ الخاصّة.


وقد تمّ بالمناسبة تقديم ثلاث تجارب نسائيّة ناجحة وملهمة تمثّلت في تجربة رائدة أعمال منتفعة من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" وظّفت الأدوات الرقميّة في تطوير مشروعها المتمثّل في الخزف، وتجربة ثانية في مجال التّسويق الالكتروني لباعثة مشروع مزجت بين تخصّصها في مجال الإعلاميّة بالمجال الفلاحي واستخدمت المنصّات الالكترونيّة والذكاء الاصطناعي وأنترنات الأشياء في مشروعها الخاص، إلى جانب عرض تجربة مبادرة نسائيّة مبتكرة في مجال تثمين وتسويق المنتوجات الفلاحيّة بولاية جندوبة.

كما شهد اللقاء تقديم البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" والتعريف بأهداف المنصّة الرقمية لترويج المنتوجات النسائيّة التي تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على استكمال إنجازها في أفضل الآجال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322820

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
18°-11
14°-10
15°-11
17°-8
  • Avoirs en devises 25253,0
  • (29/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38466 DT
  • (29/01)
  • 1 $ = 2,83965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>