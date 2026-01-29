كاس افريقيا للامم لكرة اليد 2026: مصر تفوز على الرأس الأخضر /26-32/ وتتأهل للنهائي

تأهل المنتخب المصري لكرة اليد (رجال) إلى نهائي كاس افريقيا للامم, عقب فوزه اليوم الخميس, على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 32-26 بالعاصمة الرواندية كيغالي.وسيخوض منتخب ''الفراعنة'' النهائي السادس على التوالي.وتوجت مصر بالنسخ الثلاثة الاخيرة 2020, 2022 و2024.وفي النهائي المقرر يوم السبت بكيغالي انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا (س16) , ستلاقي مصر, الفائز من الدور نصف النهائي الثاني والذي سيجمع في وقت لاحق من مساء اليوم المنتخب التونسي بنظيره الجزائري.وفي سجل المنافسة, يتواجد المنتخب التونسي في الصدارة ب10 ألقاب, متفوقا على مصر (9 ألقاب) والجزائر (7 ألقاب).وعرفت هذه النسخة, مشاركة 16 منتخبا تم توزيعهم على أربع مجموعات.ويتأهل الخمسة الأوائل لهذه المنافسة القارية إلى المونديال القادم, المقررة في 2027 بألمانيا.