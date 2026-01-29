Babnet   Latest update 19:37 Tunis

وزير الدّفاع الوطني يلتقي سفير جمهورية بوركينا فاسو بتونس

التقى وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي، صباح اليوم الخميس، سفير جمهورية بوركينا فاسو بتونس، ابولينار سوادوغو واستعرض معه مستوى التعاون العسكري بين البلدين الصديقين والآليات الكفيلة للارتقاء به وتنويع مجالاته.

ونوّه وزير الدفاع الوطني، وفق بلاغ للوزارة، بالعلاقات التاريخيّة المتينة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكّدا على ضرورة تطوير التعاون العسكري حتى يرتقي لمستوى التعاون الثنائي في بقية المجالات، وذلك من خلال إرساء إطار قانوني ينظّم هذه الشراكة ويعززها خدمة لمصالح الطرفين.


كما أكّد أنّ الدول الافريقيّة تواجه نفس التهديدات والتحديّات الأمنيّة على غرار ظاهرة الإرهاب وتدفّق المهاجرين غير النّظاميين والإتّجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود وهو ما يحمّل الجميع مسؤوليّة تعزيز التعاون جنوب جنوب على أساس التكامل والشراكة.


وأضاف أنّ تونس، باعتبار دورها المحوري كعامل استقرار بالمنطقة وكقطب إقليمي وقاريّ للتكوين، تولي أهميّة كبيرة لتطوير التعاون العسكري بين الجانبين في مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والزيارات والمعلومات على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين، علاوة على تخصيص مقاعد دراسيّة بمدارسها العسكريّة العليا لعسكريّين من بوركينا فاسو.

من جهته، عبّر السفير البوركيني عن ارتياحه لتطوّر نسق التعاون بين تونس وبوركينا فاسو، مؤكّدا استعداد بلاده لدعم التعاون العسكري المشترك والبحث عن الآليّات المناسبة لتعزيزه وتنويع مجالاته والارتقاء به إلى أفضل المراتب عبر إرساء إطار قانوني لتنظيمه ومزيد تأطيره.
