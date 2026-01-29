انتخاب مجلس إدارة جديد لـ اتحاد الناشرين العرب

أسفرت انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب، التي جرت مطلع الأسبوع الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، عن انتخابللمجلس الجديد في إطارللاتحاد، وبمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.وضمّت قائمة الفائزين:محمد رشاد (مصر)، عائشة جاسم الكواري (قطر)، صلاح التلاوي (الأردن)، محمد العتابي (العراق)، بكر زيدان (فلسطين)، علي الشعالي (الإمارات)، مازن مستو (سوريا)، نواف العنزي (السعودية)، سعود المنصور (الكويت)، محمد هادي (لبنان)، بشار شبارو (لبنان)، يزن يعقوب (سوريا)، الصادق بو ربيع (الجزائر)، وليد مصطفى (مصر)، أسامة بو ناقة (الجزائر)، وأحمد اليازوري (الأردن).وجرت الانتخابات على هامش اجتماع الجمعية العمومية المنعقد ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ناقش الأعضاءوصادقوا عليهما قبل الشروع في الاقتراع.وعقب إعلان النتائج، عقد مجلس الإدارة المنتخبلتوزيع المهام وتشكيل اللجان المتخصصة. وفي هذا السياق، تم تعيين الناشر التونسي محمد صالح معالج مكلّفا بالإعلام والعلاقات العامة.