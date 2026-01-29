Babnet   Latest update 19:37 Tunis

انتخاب مجلس إدارة جديد لـ اتحاد الناشرين العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697b9ab1d23031.42039084_knpegoqjmflhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 18:33 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أسفرت انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب، التي جرت مطلع الأسبوع الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، عن انتخاب 16 عضوا للمجلس الجديد في إطار الدورة الحادية عشرة للاتحاد، وبمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.

وضمّت قائمة الفائزين:

محمد رشاد (مصر)، عائشة جاسم الكواري (قطر)، صلاح التلاوي (الأردن)، محمد العتابي (العراق)، بكر زيدان (فلسطين)، علي الشعالي (الإمارات)، مازن مستو (سوريا)، نواف العنزي (السعودية)، سعود المنصور (الكويت)، محمد هادي (لبنان)، بشار شبارو (لبنان)، يزن يعقوب (سوريا)، الصادق بو ربيع (الجزائر)، وليد مصطفى (مصر)، أسامة بو ناقة (الجزائر)، وأحمد اليازوري (الأردن).

وجرت الانتخابات على هامش اجتماع الجمعية العمومية المنعقد ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ناقش الأعضاء التقريرين الإداري والمالي وصادقوا عليهما قبل الشروع في الاقتراع.


وعقب إعلان النتائج، عقد مجلس الإدارة المنتخب جلسته الأولى لتوزيع المهام وتشكيل اللجان المتخصصة. وفي هذا السياق، تم تعيين الناشر التونسي محمد صالح معالج مكلّفا بالإعلام والعلاقات العامة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322812

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
18°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25253,0
  • (29/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38466 DT
  • (29/01)
  • 1 $ = 2,83965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>