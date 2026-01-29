مكتب البرلمان يحيل مشاريع ومقترحات قوانين إلى اللجان المعنية و371 سؤالا كتابيا إلى الحكومة

تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس، بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، حول عدد منالمقدّمة من قبل مجموعات من النواب.وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان أنّ المكتب قرّرإلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مع إبداء رأي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وتتعلّق هذه المشاريع بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء لمحطات فولطاضوئية بكل منكما قرّر المكتب إحالة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، إلى لجنة المالية والميزانية.وفي سياق متصل، تمت إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاق بين الحكومة التونسية والاتحاد الإفريقي بشأن مقر مركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة، إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.وتداول المكتب كذلك فيمقدّمة من النواب وقرّر إحالتها إلى اللجان المختصة.من جهة أخرى، نظر المكتب في التقرير الموحّد للجنة المالية والميزانية حول مشروعَي قانون للموافقة على ملاحق لاتفاقيات قروض مبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد وبرنامج دعم الصحة الإلكترونية.كما اطّلع على تقارير صادرة عن عدد من اللجان البرلمانية، من بينها لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية، ولجنة المالية والميزانية حول مقترحات قوانين تتعلّق بتسوية مخالفات الصرف والديون الفلاحية المتعثّرة، وقرّر ضبط مواعيد الجلسات العامة للنظر في التقارير الجاهزة خلال اجتماعه المقبل.وفي جانب الرقابة البرلمانية، قرّر المكتبمن النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين.كما نظر في تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول زيارتها الميدانية إلى ولاية قبلي، وقرّر تعميمه على النواب وإحالته إلى الحكومة، قبل أن يختتم أشغاله بالنظر في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي للمجلس.