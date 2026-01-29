Babnet   Latest update 19:37 Tunis

مكتب البرلمان يحيل مشاريع ومقترحات قوانين إلى اللجان المعنية و371 سؤالا كتابيا إلى الحكومة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697b9a62b66d99.03542262_nhgfmejioklqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 18:34 قراءة: 1 د, 29 ث
      
تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس، بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، حول عدد من مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب.

وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان أنّ المكتب قرّر إحالة خمسة مشاريع قوانين إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مع إبداء رأي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وتتعلّق هذه المشاريع بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء لمحطات فولطاضوئية بكل من الخبنة والمزونة والقصر وسقدود ومنزل الحبيب.


كما قرّر المكتب إحالة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، إلى لجنة المالية والميزانية.


وفي سياق متصل، تمت إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاق بين الحكومة التونسية والاتحاد الإفريقي بشأن مقر مركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة، إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.

وتداول المكتب كذلك في 24 مقترح قانون مقدّمة من النواب وقرّر إحالتها إلى اللجان المختصة.

من جهة أخرى، نظر المكتب في التقرير الموحّد للجنة المالية والميزانية حول مشروعَي قانون للموافقة على ملاحق لاتفاقيات قروض مبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد وبرنامج دعم الصحة الإلكترونية.

كما اطّلع على تقارير صادرة عن عدد من اللجان البرلمانية، من بينها لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية، ولجنة المالية والميزانية حول مقترحات قوانين تتعلّق بتسوية مخالفات الصرف والديون الفلاحية المتعثّرة، وقرّر ضبط مواعيد الجلسات العامة للنظر في التقارير الجاهزة خلال اجتماعه المقبل.

وفي جانب الرقابة البرلمانية، قرّر المكتب إحالة 371 سؤالا كتابيا من النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

كما نظر في تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول زيارتها الميدانية إلى ولاية قبلي، وقرّر تعميمه على النواب وإحالته إلى الحكومة، قبل أن يختتم أشغاله بالنظر في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي للمجلس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322811

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
18°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25253,0
  • (29/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38466 DT
  • (29/01)
  • 1 $ = 2,83965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>