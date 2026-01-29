إحالة 24 مقترح قانون إلى اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب
تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه، اليوم الخميس، بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، في جملة من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالة 24 مقترح قانون إلى اللجان المختصة.
وبحسب بلاغ صادر عن البرلمان، توزّعت مقترحات القوانين المحالة على اللجان كما يلي:
لجنة التشريع العام* مقترح قانون أساسي يتعلّق بالمحكمة الدستورية.
* مقترح قانون يتعلّق بتنظيم كراء المحلات.
* مقترح قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 20 لسنة 1974.
* مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون المنظّم لمهنة المهندس المعماري.
* مقترح قانون يتعلّق بتحيين الرسوم العقارية.
لجنة المالية والميزانية* مقترح قانون للترخيص لمؤسسات بفتح حساب تجميعي لدى البريد التونسي.
* مقترح قانون يتعلّق بإصدار مجلة الصرف.
* مقترح قانون يتعلّق بتنقيح قانون المالية لسنة 2026.
لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية* مقترح قانون لتسوية المباني والمشاريع بالمناطق الفلاحية.
* مقترح قانون أساسي لتنظيم السكن العمودي وملكية الطبقات تحت رقابة البلديات.
* مقترح قانون لإحداث الشركة الجهوية للنقل بسيدي بوزيد.
* مقترح قانون لإحداث الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد* مقترح قانون يتعلّق بالحماية من العنف الإداري.
* مقترح قانون لإحداث معتمدية كركر.
* مقترح قانون لتسوية وإدماج المعتمدين المعفيين.
* مقترح قانون لإحداث بلدية قابس الجنوبية.
* مقترح قانون لإحداث بلدية أم هاني.
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري* مقترح قانون يتعلّق بحماية نبتة البوسيدونيا.
لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة* مقترح قانون يتعلّق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية.
لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة* مقترح قانون لإدماج المعلمين والأساتذة النواب وفق تواريخ مباشرة محددة.
* مقترح قانون لتنقيح قانون التعليم العالي.
لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة* مقترح قانون يتعلّق بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة بالقطاع الخاص.
* مقترح قانون لتنقيح القانون المتعلّق بالمؤسسات العمومية للصحة.
لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية* مقترح قانون أساسي يتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
