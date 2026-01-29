المعهد العربي لرؤساء المؤسسات:يد عو لتوسيع عادل لقاعدة الأداء لتخفيف العبء عن القطاع الخاص

ثلاث أولويات اقتصادية



قاعدة جبائية ضيقة رغم كثرة الوحدات الاقتصادية



القطاع الخاص الممول الفعلي الأول



عبء المؤسسات العمومية



خلاصة وتوصيات



دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في تقرير صدر الخميس، إلىبهدف تخفيف العبء الضريبي الذي يتحمّله أساسًا القطاع الخاص في تونس.وأوضح التقرير، الصادر بعنوان، أن تمويل ميزانية الدولة يعتمد بدرجة كبيرة على القطاع الخاص، معتبرًا أن الإشكال لا يتمثل في المطالبة بمزيد من المساهمات، بل فيأوصى التقرير بإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو ثلاث أولويات:عبر إدماج الأنشطة ضمن القطاع المنظم، خاصة الأنشطة متناهية الصغر.باعتبارها ركيزة للتشغيل وخلق القيمة المضافة.للحد من الضغط على ميزانية الدولة.أبرز التقرير أن الحديث عن أكثر من 800 ألف وحدة اقتصادية يخفي واقعًا جبائيًا مختلفًا، إذ لا يتجاوز عدد المؤسسات التي تؤدي واجبها الجبائي 170 ألفًا، فيما تصرّح نحو 103 آلاف مؤسسة فقط بنتائجها السنوية لدى الإدارة العامة للأداءات.كما بيّن أنوتنتمي إلى العمل المستقل، مقابل 12.5% فقط من المؤسسات المشغّلة، وهو ما يفسّر ضيق القاعدة الجبائية.وفق التقرير:* تساهم المؤسسات الخاصة بـ* تتوزع بينورغم تراجع عدد المصرّحين جبائيًا في 2024 بنسبة 8.3%، ارتفعت قيمة المداخيل المصرّح بها، ما يعكسأشار التقرير إلى أن المؤسسات العمومية، رغم طابعها الاستراتيجي، تمثل عبئًا على الميزانية، مع، أي نحو 22% من إجمالي عجز الميزانية.خلص التقرير إلى أن اعتبار النسيج الاقتصادي مكوّنًا من 800 ألف مؤسسة يقود إلى، إذ إن الإنتاج والجباية يرتكزان على نواة محدودة من المؤسسات المهيكلة.ودعا إلىعبر التمييز بين:* الوحدات الاقتصادية* المؤسسات المشغّلة* المؤسسات المصرّحة* المؤسسات المساهمة فعليًاوذلك بهدف صياغة