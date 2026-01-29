Babnet   Latest update 17:52 Tunis

بطولة استراليا المفتوحة للتنس: ريباكينا تضرب موعدا مع سابالينكا في النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62c5ae95447e28.24430256_kfeogmhjpilnq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 16:23 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أطاحت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة خامسة عالميا، بالأمريكية جيسيكا بيغولا، السادسة، عندما تغلبت عليها بنتيجة 6-3 و7-6 (9-7)، اليوم الخميس، لتبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الكبرى في كرة المضرب.
وتواجه ريباكينا في النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا، الأولى عالميا، الفائزة، في وقت سابق اليوم على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا ب6-2 و6-3.
وتسعى اللاعبة البيلاروسية للظفر بلقبها الخامس في الـبطولات الكبرى، والثالث في ملبورن بعد عامي 2023 و2024، علما بأنها كانت قد توجت ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عامي 2024 و2025.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322807

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
18°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25253,0
  • (29/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38466 DT
  • (29/01)
  • 1 $ = 2,83965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>