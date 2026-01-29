بطولة استراليا المفتوحة للتنس: ريباكينا تضرب موعدا مع سابالينكا في النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62c5ae95447e28.24430256_kfeogmhjpilnq.jpg width=100 align=left border=0>

أطاحت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة خامسة عالميا، بالأمريكية جيسيكا بيغولا، السادسة، عندما تغلبت عليها بنتيجة 6-3 و7-6 (9-7)، اليوم الخميس، لتبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الكبرى في كرة المضرب.

وتواجه ريباكينا في النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا، الأولى عالميا، الفائزة، في وقت سابق اليوم على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا ب6-2 و6-3.

وتسعى اللاعبة البيلاروسية للظفر بلقبها الخامس في الـبطولات الكبرى، والثالث في ملبورن بعد عامي 2023 و2024، علما بأنها كانت قد توجت ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عامي 2024 و2025.