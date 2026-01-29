وزير الإقتصاد والوزيرة المعتمدة لدى وزير الخارجية الفرنسي يتباحثان فرص وإمكانيات مزيد تعزيز التعاون الإقتصادي.

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 29 جانفي 2025 ب Eleonore Caroit الوزيرة المعتمدة لدي وزير الشؤون الخارجية وأوروبا الفرنسي، المكلفة بالفرنكوفونية والشراكة الدولية والفرنسيين بالخارج التي تؤدي زيارة عمل الى تونس.واعرب سمير عبد الحفيظ خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة فرنسا بتونس و مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والوفد المرافق عن ارتياحه لمستوى العلاقات الإقتصادية القائمة بين البلدين لاسيما في مجالات التعاون المالى والفني ، منوها بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا الإتجاه ، هذا بالإضافة الى التطور المضطرد لمستوى التبادل التجاري والاستثمار المباشر و السياحة خلال السنوات الاخيرة.واكد الوزير في هذا السياق على الحرص لمزيد تعزيز هذا التعاون في ظل تعدد الفرص المتاحة وتوفر الإمكانبات لتجسيمها و على أسس التفاهم و المصلحة المشتركة.من جانبها أكدت Eleonore Caroit على عراقة العلاقة بين البلدين و على حرص فرنسا لمزيد توطيدها ، مبرزة استعدادها للعمل على مزيد تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات لاسيما المجال الإقتصادي و على مواصلة دعم تونس في تحقيق اهدافها في التنمية الإقتصادية والاجتماعية وفقا لأولياتها.