بطولة الرابطة الثانية: برنامج الجولة 16 (منقّح)
تُجرى مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام السبت 31 جانفي والأحد 1 فيفري والاثنين 2 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا، وفق البرنامج التالي:
السبت 31 جانفي 2026
المجموعة الثانية* جمعية أريانة – تقدم ساقية الدائر (ملعب حشاد بأريانة)
* جندوبة الرياضية – نسر جلمة (ملعب جندوبة المرداسي)
* اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي (ملعب قصور الساف)
* أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين (ملعب سيدي بوزيد)
* أمل بوشمة – القلعة الرياضية (ملعب بوشمة)
* قوافل قفصة – سبورتينغ المكنين (ملعب قفصة)
الأحد 1 فيفري 2026
المجموعة الثانية* النادي القربي – هلال الرديف (ملعب قربة)
المجموعة الأولى* نادي حمام الأنف – بعث بوحجلة (ملعب حمام الأنف)
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال مساكن (ملعب عزيز جاب الله)
* أمل حمام سوسة – هلال الشابة (ملعب حمام سوسة)
* مكارم المهدية – سبورتينغ بن عروس (ملعب أحمد خواجة)
* محيط قرقنة – اتحاد بوسالم (ملعب 2 مارس بصفاقس)
* اتحاد تطاوين – سكك الحديد الصفاقسي (ملعب نجيب الخطاب)
الاثنين 2 فيفري 2026* جمعية مقرين – كوكب عقارب (ملعب الهادي بن رمضان برادس)
الموعد: جميع المباريات تنطلق على الساعة 14:00.
السبت 31 جانفي 2026
المجموعة الثانية* جمعية أريانة – تقدم ساقية الدائر (ملعب حشاد بأريانة)
* جندوبة الرياضية – نسر جلمة (ملعب جندوبة المرداسي)
* اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي (ملعب قصور الساف)
* أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين (ملعب سيدي بوزيد)
* أمل بوشمة – القلعة الرياضية (ملعب بوشمة)
* قوافل قفصة – سبورتينغ المكنين (ملعب قفصة)
الأحد 1 فيفري 2026
المجموعة الثانية* النادي القربي – هلال الرديف (ملعب قربة)
المجموعة الأولى* نادي حمام الأنف – بعث بوحجلة (ملعب حمام الأنف)
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال مساكن (ملعب عزيز جاب الله)
* أمل حمام سوسة – هلال الشابة (ملعب حمام سوسة)
* مكارم المهدية – سبورتينغ بن عروس (ملعب أحمد خواجة)
* محيط قرقنة – اتحاد بوسالم (ملعب 2 مارس بصفاقس)
* اتحاد تطاوين – سكك الحديد الصفاقسي (ملعب نجيب الخطاب)
الاثنين 2 فيفري 2026* جمعية مقرين – كوكب عقارب (ملعب الهادي بن رمضان برادس)
الموعد: جميع المباريات تنطلق على الساعة 14:00.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322801