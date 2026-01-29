بطولة الرابطة الثانية: برنامج الجولة 16 (منقّح)

السبت 31 جانفي 2026





المجموعة الثانية



الأحد 1 فيفري 2026



المجموعة الثانية



المجموعة الأولى



الاثنين 2 فيفري 2026



تُجرى مبارياتمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا، وفق البرنامج التالي:* جمعية أريانة – تقدم ساقية الدائر (ملعب حشاد بأريانة)* جندوبة الرياضية – نسر جلمة (ملعب جندوبة المرداسي)* اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي (ملعب قصور الساف)* أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين (ملعب سيدي بوزيد)* أمل بوشمة – القلعة الرياضية (ملعب بوشمة)* قوافل قفصة – سبورتينغ المكنين (ملعب قفصة)* النادي القربي – هلال الرديف (ملعب قربة)* نادي حمام الأنف – بعث بوحجلة (ملعب حمام الأنف)* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال مساكن (ملعب عزيز جاب الله)* أمل حمام سوسة – هلال الشابة (ملعب حمام سوسة)* مكارم المهدية – سبورتينغ بن عروس (ملعب أحمد خواجة)* محيط قرقنة – اتحاد بوسالم (ملعب 2 مارس بصفاقس)* اتحاد تطاوين – سكك الحديد الصفاقسي (ملعب نجيب الخطاب)* جمعية مقرين – كوكب عقارب (ملعب الهادي بن رمضان برادس)جميع المباريات تنطلق على الساعة 14:00.