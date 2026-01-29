Babnet   Latest update 17:52 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: برنامج الجولة 16 (منقّح)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 29 Janvier 2026
      
تُجرى مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام السبت 31 جانفي والأحد 1 فيفري والاثنين 2 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا، وفق البرنامج التالي:

السبت 31 جانفي 2026

المجموعة الثانية

* جمعية أريانة – تقدم ساقية الدائر (ملعب حشاد بأريانة)
* جندوبة الرياضية – نسر جلمة (ملعب جندوبة المرداسي)

* اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي (ملعب قصور الساف)
* أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين (ملعب سيدي بوزيد)
* أمل بوشمة – القلعة الرياضية (ملعب بوشمة)
* قوافل قفصة – سبورتينغ المكنين (ملعب قفصة)

الأحد 1 فيفري 2026

المجموعة الثانية

* النادي القربي – هلال الرديف (ملعب قربة)

المجموعة الأولى

* نادي حمام الأنف – بعث بوحجلة (ملعب حمام الأنف)
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال مساكن (ملعب عزيز جاب الله)
* أمل حمام سوسة – هلال الشابة (ملعب حمام سوسة)
* مكارم المهدية – سبورتينغ بن عروس (ملعب أحمد خواجة)
* محيط قرقنة – اتحاد بوسالم (ملعب 2 مارس بصفاقس)
* اتحاد تطاوين – سكك الحديد الصفاقسي (ملعب نجيب الخطاب)

الاثنين 2 فيفري 2026

* جمعية مقرين – كوكب عقارب (ملعب الهادي بن رمضان برادس)

الموعد: جميع المباريات تنطلق على الساعة 14:00.
الخميس 29 جانفي 2026
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
