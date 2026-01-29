انضمام تونس إلى مشروع الأطلس الدولي للتراث الغذائي

انتظم بمقر مركز الفنون والآداب القصر السعيد بباردو لقاء تشاوري في إطار مشروع، وهو مشروع دولي يُتوَّج بإطلاق منصة رقمية لتثمين التراث الغذائي في 16 بلداً، من بينها تونس والمغرب وقطر.وأوضحت سناء علاّم، المسؤولة بالنيابة عن قطاع الثقافة لدى منظمة اليونسكو بمكتبها للدول المغاربية في الرباط، أن المنصة الرقمية سيتم إطلاقها رسمياً سنة 2027، ضمن مشروع انطلق العمل عليه منذ 2023 بتمويل من المملكة العربية السعودية، وقد دخل حالياً مرحلته الثانية التي شهدت انضمام دول جديدة من بينها تونس.وتهدف المنصة إلى توثيقالمرتبطة بكل بلد، وتثمينها ونقلها إلى الأجيال القادمة، عبر إدراج عنصر أو عنصرين عن كل دولة مشاركة، ليصل عدد العناصر الغذائية الموثقة إلى أكثر من خمسين عنصراً تمثل دولاً من القارات الأمريكية والأوروبية والآسيوية إضافة إلى الدول العربية المشاركة.من جهته، أفاد سليم دودش، ممثل إدارة التعاون الدولي بديوان وزارة الشؤون الثقافية التونسية، أنتُعد أول عنصر مرشح للتسجيل على منصة الأطلس الغذائي، باعتبارها مكوّناً يعكس الخصوصية والهوية الثقافية التونسية ودور المرأة في صون الموروث الغذائي.وبيّن أن المشروع يساهم في التعريف بالعادات الغذائية التونسية على الصعيد الدولي، من خلال ربط الوصفات بإطارها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، بما يعزز تثمين التراث الوطني.وأشار إلى أن اللقاء التشاوري يندرج ضمن مسار تحديد العناصر الغذائية التونسية التي سيتم توثيقها، بمشاركة خبراء ومهنيين في التراث، إضافة إلى ممثلين عن قطاع السياحة والمجتمع المدني.وفي ما يتعلق بالمراحل المقبلة، أكدت سناء علاّم أن هذا اللقاء سيتبعه تنظيم ورشات لبناء القدرات ووضع إطار مرجعي وطني للمشروع، استناداً إلى اتفاقية 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، التي صادقت عليها تونس سنة 2006، والتي تشدد على أهمية حماية التراث وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.يُذكر أن تونس أدرجت عشرة عناصر ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، من بينها عنصران غذائيان هما، إضافة إلى عناصر أخرى مدرجة ضمن الجرد الوطني الذي يتم تحيينه دورياً.