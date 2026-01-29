مهرجانات التراث الغذائي في تونس
نشر مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد بباردو قائمة المهرجانات المحلية والوطنية والدولية الخاصة بالتراث الغذائي في تونس، وذلك ضمن كتيّب تعريفي بالمواعيد الدورية لهذه التظاهرات.
في ما يلي أبرز المهرجانات:
* مهرجان الهريسة – نابل (03–05 جانفي)
* مهرجان الحاجوجة – صفاقس (12–14 جانفي)
* مهرجان القنارية – الجديدة / تونس (02–09 فيفري)
* مهرجان التمور – قبلي (09–13 فيفري)
* مهرجان القرنيط – قرقنة (مارس)
* مهرجان المركوضة – بنان / المنستير (مارس)
* مهرجان البرتقال – منزل بوزلفة (29–31 مارس)
* مهرجان الزهر – نابل (25–27 أفريل)
* مهرجان الورد – أريانة (9–25 ماي)
* المهرجان الدولي للمشمش – حاجب العيون / القيروان (15–19 ماي)
* مهرجان البسيسة – لمطة / المنستير (17–19 ماي)
* مهرجان البرزقان – الكاف (17–19 ماي)
* مهرجان الشركاو – المنستير (22–24 ماي)
* مهرجان الشاوري – كاب زبيب / بنزرت (25 ماي)
* مهرجان البريك – المهدية (1–9 جوان)
* مهرجان النسري – زغوان (1–9 جوان)
* مهرجان عرائس السكر – نابل (جوان)
* مهرجان عيد البحر (السردينة) – المهدية (1–7 أوت)
* مهرجان العسل – سيدي علوان / المهدية (2–16 أوت)
* مهرجان التين (الكرموس) – دجبة / باجة (16–22 أوت)
* مهرجان الهندي – الزلفان / القصرين (25–26 أوت)
* مهرجان العنب – قرمبالية (18–31 أوت)
* مهرجان الفستق – ماجل بلعباس / القصرين (26–31 أوت)
* مهرجان التفاح – سبيبة / القصرين (1–15 سبتمبر)
* مهرجان الكاكي – وشتاتة / باجة (أكتوبر)
* المهرجان الوطني للمقروض – القيروان (أكتوبر)
* مهرجان الغربوز – بني خداش / مدنين (28–31 أكتوبر)
* مهرجان الرمان – تستور / باجة (30 أكتوبر–3 نوفمبر)
* مهرجان الفطائر – غمراسن / تطاوين (22–23 ديسمبر)
* مهرجان الزيتونة الدولي – القلعة الكبرى / سوسة (25–29 ديسمبر)
* مهرجان زيت الزيتون – تبرسق / باجة (27–29 ديسمبر)
وأوضح الإصدار أن تواريخ هذه المهرجانات قابلة للتغيير من سنة إلى أخرى وفق عدة عوامل.
وقدّمت الكتيّب الباحثة إسمهان بن بركة، بمساهمة أسماء فضلاوي، وتنسيق المديرة العامة للمركز وجيدة السكوحي.
