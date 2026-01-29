Babnet   Latest update 16:09 Tunis

مهرجانات التراث الغذائي في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697b6bb40bdc62.74323993_mglnipjhfoekq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 15:15 قراءة: 1 د, 46 ث
      
نشر مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد بباردو قائمة المهرجانات المحلية والوطنية والدولية الخاصة بالتراث الغذائي في تونس، وذلك ضمن كتيّب تعريفي بالمواعيد الدورية لهذه التظاهرات.
أخبار ذات صلة:
انضمام تونس إلى مشروع الأطلس الدولي للتراث الغذائي
انضمام تونس إلى مشروع الأطلس الدولي للتراث الغذائي...

في ما يلي أبرز المهرجانات:


* مهرجان الهريسة – نابل (03–05 جانفي)
* مهرجان الحاجوجة – صفاقس (12–14 جانفي)

* مهرجان القنارية – الجديدة / تونس (02–09 فيفري)
* مهرجان التمور – قبلي (09–13 فيفري)
* مهرجان القرنيط – قرقنة (مارس)
* مهرجان المركوضة – بنان / المنستير (مارس)
* مهرجان البرتقال – منزل بوزلفة (29–31 مارس)
* مهرجان الزهر – نابل (25–27 أفريل)
* مهرجان الورد – أريانة (9–25 ماي)
* المهرجان الدولي للمشمش – حاجب العيون / القيروان (15–19 ماي)
* مهرجان البسيسة – لمطة / المنستير (17–19 ماي)
* مهرجان البرزقان – الكاف (17–19 ماي)
* مهرجان الشركاو – المنستير (22–24 ماي)
* مهرجان الشاوري – كاب زبيب / بنزرت (25 ماي)
* مهرجان البريك – المهدية (1–9 جوان)
* مهرجان النسري – زغوان (1–9 جوان)
* مهرجان عرائس السكر – نابل (جوان)
* مهرجان عيد البحر (السردينة) – المهدية (1–7 أوت)
* مهرجان العسل – سيدي علوان / المهدية (2–16 أوت)
* مهرجان التين (الكرموس) – دجبة / باجة (16–22 أوت)
* مهرجان الهندي – الزلفان / القصرين (25–26 أوت)
* مهرجان العنب – قرمبالية (18–31 أوت)
* مهرجان الفستق – ماجل بلعباس / القصرين (26–31 أوت)
* مهرجان التفاح – سبيبة / القصرين (1–15 سبتمبر)
* مهرجان الكاكي – وشتاتة / باجة (أكتوبر)
* المهرجان الوطني للمقروض – القيروان (أكتوبر)
* مهرجان الغربوز – بني خداش / مدنين (28–31 أكتوبر)
* مهرجان الرمان – تستور / باجة (30 أكتوبر–3 نوفمبر)
* مهرجان الفطائر – غمراسن / تطاوين (22–23 ديسمبر)
* مهرجان الزيتونة الدولي – القلعة الكبرى / سوسة (25–29 ديسمبر)
* مهرجان زيت الزيتون – تبرسق / باجة (27–29 ديسمبر)

وأوضح الإصدار أن تواريخ هذه المهرجانات قابلة للتغيير من سنة إلى أخرى وفق عدة عوامل.

وقدّمت الكتيّب الباحثة إسمهان بن بركة، بمساهمة أسماء فضلاوي، وتنسيق المديرة العامة للمركز وجيدة السكوحي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322798

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
18°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>