معهد باستور بتونس ينظم يوم 2 فيفري 2026 ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في ابتكار الأدوية وتطويرها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c63658c1b624.18636883_pnejfiglkqhmo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 17:12 قراءة: 1 د, 9 ث
      
مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في المجال الصحي، يعتزم معهد باستور بتونس تنظيم ورشة عمل علمية رفيعة المستوى تحت عنوان "اكتشاف الأدوية وإعادة تموضعها بمساعدة الذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم الاثنين 2 فيفري 2026 بمقر المعهد بالعاصمة.

وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى تمكين الباحثين وطلبة الدكتوراه في تونس من مهارات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا المعلوماتية لتسريع وتيرة البحث عن علاجات جديدة وتقليص التكاليف والآجال الزمنية المرتبطة بتطوير الأدوية التقليدية.


ويتضمن برنامج الورشة سلسلة من المداخلات العلمية يؤمنها نخبة من الخبراء، تستهل بمحاضرة للأستاذ قيس غديرة، حول "أخلاقيات وضوابط الصرامة العلمية في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي"، تليها مداخلات تقنية للدكتور أسامة خميسي والدكتورة ريم الفاسي حول النمذجة الجزيئية والتعلم الآلي (Machine Learning) لتحديد الأهداف العلاجية.


كما ستسلط، الدكتورة نهى ميلاد فتحلي، الضوء على أهمية "التقييم الحيوي" (Biocuration) واستغلال البيانات الضخمة في الابتكار العلاجي، وهو مجال حيوي لضمان جودة البيانات المستخدمة في الخوارزميات الطبية.

وإلى جانب الجانب النظري، خصص المعهد حصصا تطبيقية مكثفة في قاعات الإعلامية، حيث سيشرف كل من رحاب محجوب وغادة محجوب، رفقة فريق من الخبراء، على تدريب المشاركين حول كيفية استخدام البرمجيات الذكية في اكتشاف جزيئات دوائية جديدة وإعادة تموضع الأدوية وهي استراتيجية تعتمد على إيجاد استخدامات علاجية جديدة لأدوية موجودة ومصادق عليها مسبقا مما يمثل فرصة استراتيجية للصناعة الدوائية الوطنية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية معهد باستور بتونس لتعزيز السيادة الصحية الرقمية وتكوين جيل جديد من الباحثين القادرين على دمج التكنولوجيا المتطورة في المنظومة الصحية والبحثية التونسية.
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
