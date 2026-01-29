مدينة العلوم بتونس تحتضن الدورة التنشيطية الثالثة الموجّهة للأطفال حول مفهوم "الصحة الواحدة"

ينظّم المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية بالشراكة مع معهد باستور تونس ومدينة العلوم بتونس، يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026 بفضاء المعارض المؤقتة بمدينة العلوم، الدورة التنشيطية الثالثة، تحت عنوان "معا لنكتشف مفهوم الصحة الواحدة"، حسب بلاغ لمعهد باستور نشره أمس الأربعاء.وتهدف هذه التظاهرة إلى تمكين الأطفال، على اعتبارهم صنّاع التغيير في مجال الصحة والبيئة، من فهم واكتشاف العلاقة العميقة بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة.ويتضمّن البرنامج التنشيطي لهذه الدورة الموجهة للأطفال من الفئة العمرية من 11 الى 18 سنة، عرضا مبسطا وتفاعليا حول مفهوم الصحة الواحدة وأنشطة تطبيقية وألعاب تعليمية تُجسّد الترابط بين الإنسان والحيوان والبيئة بطريقة ممتعة ومبتكرة.وأبرز معهد باستور في بلاغه، أهمية مواكبة أنشطة هذه التظاهرة، الرامية لتعزيز ملكة الاستكشاف لدى الأطفال ودعم قدرتهم التفاعلية.ويعدّ مفهوم "صحة واحدة"، نهجا متكاملا وموحدا يهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين صحة الإنسان، والحيوان، والنظم البيئية وينبني على الإقرار بترابط صحة الأفراد بشكل وثيق مع صحة الحيوانات والبيئة المحيطة، وإلى تعزيز الوقاية من الأمراض، ومقاومة مضادات الميكروبات، وضمان السلامة الغذائية عبر تعاون متعدد القطاعات.وتشير التقديرات الرسمية الوطنية، التي تمّ تقديمها خلال المؤتمر الإقليمي حول "الصحة الواحدة" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن 60 بالمائة من الأمراض المعدية البشرية ذات مصدر حيواني.