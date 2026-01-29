جندوبة: الامطار تتسبب في انزلاقات أرضية بعدد من الطرقات

تسببت التساقطات المطرية التي عرفتها ولاية جندوبة خلال الاسبوع المنقضي والاسبوع الجاري في انزلاقات أرضية توزعت بين معتمديات فرنانة وعين دراهم وطبرقة وغار الدماء وبلطة بوعوان.ودعت بلدية حمام بورقيبة بمعتمدية عين دراهم، في بلاغ لها الى الحذر من السير في الطريق المحلية رقم 414 الرابطة بين قريتي الببوش وحمام بورقيبة، وذلك أثر انزلاقات أرضية تساقطت على اثرها احجار ما استوجب الشروع في رفعها وابعادها تجنبا للمخاطر.كما قررت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمعتمدية فرنانة، منع الشاحنات الثقيلة والحافلات، من السير في الطريق الجهوية رقم 65 الرابطة بين مدينة فرنانة وقرية جنتورة الموصل الى مدينة بني مطير، وذلك بعد تسجيل انزلاقات أرضية شملت الطريق وبعض الاجزاء من حواشيه.وفي معتمدية بلطة بوعوان اكد شهود عيان لصحفي "وات" تسجيل عدد من الانزلاقات الارضية الجزئية شملت عمادات بولعابة والعواوضة وبلطة وغيرها، ادى على اثرها عدد من المسؤولين زيارة ميدانية يوم الثلاثاء المنقضي.وفي معتمدية غار الدماء، عرفت بعض الطرقات الموصلة إلى منطقة الصريا انزلاقات تسببت في اكداس من الاتربة والحجارة حالت دون تواصل حركة المرور بصفة عادية .وتراوحت تداعيات هذه الانزلاقات بين تعطيل لحركة التنقل وتوقفها في بعض الطرقات والمسالك وعزلة عدد من المتساكنين عن محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما دفع بعضهم إلى توجيه نداءات تطالب السلط بالتدخل وايجاد حلول جذرية تنهي معاناة متجددة كلّما تهاطلت الامطار.