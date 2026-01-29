وزارة الصحّة وجمعية طبّ الأورام تتفقان على إحداث أقطاب للامراض السرطانية

تمّ الاتفاق، أمس الأربعاء، خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بممثلي المكتب التنفيذي للجمعية التونسية لطبّ الأورام، على إحداث أقطاب للأمراض السرطانية تحت إشراف الأقسام الجامعية لضمان تغطية عادلة للاختصاص بكل الجهات، حسب بلاغ صادر مساء الأربعاء عن الوزارة.كما اتّفق الطرفان، خلال الجلسة المنعقدة بمقرّ الوزارة، والمخصّصة لاتّخاذ قرارات عملية لتقريب خدمات علاج السرطان من المواطنين، على دعم وتطوير أقسام الأورام في بنزرت والمهدية وإحداث مراكز لطبّ الأورام في بن عروس وقابس، إلى جانب تحسين برامج التقصّي والتشخيص المبكّر مع تطويع الذكاء الاصطناعي لتطويرها وإيجاد حلول عاجلة لتفادي انقطاع الأدوية الأساسية وضمان النفاذ للأدوية الحديثة.وارتأى المشاركون في الجلسة الى الإسهام في إحداث وتحيين سجلات السرطان وإعداد وتوحيد البروتوكولات العلاجية وتحيين قائمة المصطلحات الطبية وإحداث أقسام العلاج التلطيفي.وأكد الفرجاني بالمناسبة على أن الهدف من هذه الاجراءات هو توفير خدمات أكثر قربًا، وسرعة وإنصافًا لمرضى السرطان في كل جهات الجمهورية، مؤكّدا استمرار الوزارة في إصلاح المنظومة الصحيّة على جميع المستويات.أم