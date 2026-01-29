فيضانات: أضرار في 128 موقعا واستمرار غلق 7 نقاط

خلّفتوالأمطار التي تهاطلت بكميات قياسية يومي 19 و20 جانفي 2026، أغلبها، وفق وزارة التجهيز والإسكان.وشملت الأضراربولاياتوأظهرأنّ أغلب الأضرار سُجّلت على مستوىبحكم بنيتها التحتية مقارنة ببقية الطرقات والجسور، بحسب ما صرّح به المدير العام للجسور والطرقات خالد الأطرش في حديث تلفزي باستوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن برنامج "المجلة الاقتصادية".».وتصدّرتقائمة الولايات الأكثر تضررا على مستوى، تليها. كما تتواصل عمليات حصر الأضرار في ولايات أخرى على غراروأكد المسؤولنظرا لتمتعها بآليات حماية وتصاميم تضمن سيلان مياه الأمطار وما تحمله الأودية.وتعود الأضرار المسجلة أساسا إلى، إضافة إلىوتضرر حواشي الطرقات وعدد من المعابر والمنشآت المائية. ومن بين النقاط المتضررةولا تزالمن الطرقات والمسالك، من بينها، وطريق بولايةوأخرى بولاية. وتعمل المصالح المختصة علىفي انتظار الدراسات اللازمة للإصلاحات الجذرية واستئناف حركة المرور خلال الأيام القليلة القادمة حسب حالة الطرقات.كما تمبعد تسجيل دواوير وزحف للكثبان الرملية، وذلك بالتعاون مع شركة مقاولات خاصة بالجهة.وأشار الأطرش إلى أنغيّرت طبيعة المخاطر التي تهدد البنية التحتية، من بينهاوتجاوز طاقة استيعاب المعابر والمنشآت المائية، إضافة إلىوشدّد على ضرورةعبر الترفيع في فترات العودة منللطرقات ذات الكثافة المرورية العالية، واعتمادوتكييف التصاميم حسب خصوصيات المواقع.