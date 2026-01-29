Babnet   Latest update 11:45 Tunis

فيضانات: أضرار في 128 موقعا واستمرار غلق 7 نقاط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a63a8a24378.63808102_elijpmhkgqnof.jpg width=100 align=left border=0>
صورة أرشيفية
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 11:04 قراءة: 1 د, 32 ث
      
خلّفت التقلبات المناخية والأمطار التي تهاطلت بكميات قياسية يومي 19 و20 جانفي 2026 أضرارا بـ128 موقعا، أغلبها مسالك ريفية وطرقات، وفق وزارة التجهيز والإسكان.
وشملت الأضرار الطرقات المرقمة (66 نقطة) والمسالك الريفية (62 نقطة) بولايات نابل والمنستير وبنزرت ومنوبة وبن عروس وزغوان.


وأظهر تقرير أولي أنّ أغلب الأضرار سُجّلت على مستوى المسالك الريفية بحكم بنيتها التحتية مقارنة ببقية الطرقات والجسور، بحسب ما صرّح به المدير العام للجسور والطرقات خالد الأطرش في حديث تلفزي باستوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن برنامج "المجلة الاقتصادية".».

وتصدّرت ولاية نابل قائمة الولايات الأكثر تضررا على مستوى الطرقات المرقمة (31 نقطة) والمسالك الريفية (36 نقطة)، تليها ولاية المنستير. كما تتواصل عمليات حصر الأضرار في ولايات أخرى على غرار جندوبة وسليانة.


وأكد المسؤول عدم تسجيل أضرار واضحة على مستوى الجسور نظرا لتمتعها بآليات حماية وتصاميم تضمن سيلان مياه الأمطار وما تحمله الأودية.

وتعود الأضرار المسجلة أساسا إلى فيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى المنحدرات وتراكم الأتربة والأوحال وتضرر حواشي الطرقات وعدد من المعابر والمنشآت المائية. ومن بين النقاط المتضررة الطريق الجهوية رقم 27 (نابل–قربة) والطريق الجهوية رقم 28 (اتجاه الفحص والحمامات) والطريق الجهوية رقم 44 (بني خلاد–قربة).

ولا تزال 7 نقاط من الطرقات والمسالك مقطوعة، من بينها مسلكان ببن عروس ونابل، وطريق بولاية بنزرت وأخرى بولاية جندوبة. وتعمل المصالح المختصة على فك العزلة بصفة عاجلة في انتظار الدراسات اللازمة للإصلاحات الجذرية واستئناف حركة المرور خلال الأيام القليلة القادمة حسب حالة الطرقات.

كما تم فتح 3 طرقات بولاية تطاوين بعد تسجيل دواوير وزحف للكثبان الرملية، وذلك بالتعاون مع شركة مقاولات خاصة بالجهة.

وأشار الأطرش إلى أن التقلبات المناخية غيّرت طبيعة المخاطر التي تهدد البنية التحتية، من بينها ارتفاع منسوب السيول وتجاوز طاقة استيعاب المعابر والمنشآت المائية، إضافة إلى انجراف الأساسات وتضرر طبقات الأرصفة.
وشدّد على ضرورة مراجعة معايير التصميم عبر الترفيع في فترات العودة من 20 سنة إلى 100 سنة للطرقات ذات الكثافة المرورية العالية، واعتماد هوامش أمان إضافية وتكييف التصاميم حسب خصوصيات المواقع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322769

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>