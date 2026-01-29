صفاقس تحتضن المؤتمر الوطني الثالث لطب الاسنان يومي 13 14 فيفري 2026

تحت إشراف وزارة الصحة، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، بالتعاون مع كلية طب الأسنان بالمنستير، فعاليات المؤتمر الوطني الثالث لطب الأسنان بصفاقس، وذلك يومي الجمعة والسبت 13 و14 فيفري 2026، بمقر كلية الطب بصفاقس.ويهدف هذا الموعد العلمي البارز إلى مواكبة أحدث التطورات التقنية والعلاجية في قطاع طب الأسنان، حيث يجمع نخبة من الأساتذة والخبراء والمختصين من مختلف كليات الطب والمستشفيات الجامعية التونسية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات التطبيقية للمهنيين والطلبة.ويتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من المداخلات العلمية التي تركز على إشكاليات حيوية في طب الأسنان، من بينها علاجات الجذور وتدارس التحديات التقنية في تشكيل القنوات الجذبية وطرق إعادة العلاج اللبي ومناقشة موضوع طب أسنان الأطفال عبر التكفل المبكر بسوء الإطباق، وعلاجات الأسنان المؤقتة، والتعامل مع الإصابات الرضحية للأسنان الدائمة غير المكتملة.كما سيتم تدارس موضوع التجميل والترميم من خلال استعراض تقنيات تبييض الأسنان، والترميمات اللاصقة، واستخدام الراتنجات المركبة)وسيتم على هامش المؤتمر تنظيم 9 ورشات عمل تطبيقية تغطي مجالات دقيقة، مثل التخدير الواعي بواسطة استنشاق "أكسيد النيتروز"، وكيفية التعامل مع الأدوات المكسورة داخل القنوات الجذبية، والتقنيات الحديثة في سد ذروة الأسنان غير مكتملة النمو باستخدام المواد الحيوية.ويُنتظر، أن يشهد المؤتمر إقبالاً واسعاً من أطباء الأسنان من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الطلبة والأطباء الداخليين، مما يعزز مكانة جهة صفاقس كقطب طبي وعلمي رائد في تونس.