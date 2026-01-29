Babnet   Latest update 15:01 Tunis

صفاقس تحتضن المؤتمر الوطني الثالث لطب الاسنان يومي 13 14 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697b1bc2108fc9.85556365_loikqehnmfjgp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 14:07 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تحت إشراف وزارة الصحة، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، بالتعاون مع كلية طب الأسنان بالمنستير، فعاليات المؤتمر الوطني الثالث لطب الأسنان بصفاقس، وذلك يومي الجمعة والسبت 13 و14 فيفري 2026، بمقر كلية الطب بصفاقس.

ويهدف هذا الموعد العلمي البارز إلى مواكبة أحدث التطورات التقنية والعلاجية في قطاع طب الأسنان، حيث يجمع نخبة من الأساتذة والخبراء والمختصين من مختلف كليات الطب والمستشفيات الجامعية التونسية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات التطبيقية للمهنيين والطلبة.


ويتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من المداخلات العلمية التي تركز على إشكاليات حيوية في طب الأسنان، من بينها علاجات الجذور وتدارس التحديات التقنية في تشكيل القنوات الجذبية وطرق إعادة العلاج اللبي ومناقشة موضوع طب أسنان الأطفال عبر التكفل المبكر بسوء الإطباق، وعلاجات الأسنان المؤقتة، والتعامل مع الإصابات الرضحية للأسنان الدائمة غير المكتملة.


كما سيتم تدارس موضوع التجميل والترميم من خلال استعراض تقنيات تبييض الأسنان، والترميمات اللاصقة، واستخدام الراتنجات المركبة)

وسيتم على هامش المؤتمر تنظيم 9 ورشات عمل تطبيقية تغطي مجالات دقيقة، مثل التخدير الواعي بواسطة استنشاق "أكسيد النيتروز"، وكيفية التعامل مع الأدوات المكسورة داخل القنوات الجذبية، والتقنيات الحديثة في سد ذروة الأسنان غير مكتملة النمو باستخدام المواد الحيوية.

ويُنتظر، أن يشهد المؤتمر إقبالاً واسعاً من أطباء الأسنان من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الطلبة والأطباء الداخليين، مما يعزز مكانة جهة صفاقس كقطب طبي وعلمي رائد في تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322767

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>