كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم: برنامج الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعة الموحدة

تُجرى غدًا الأربعاء مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دورلمسابقة كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم، وذلك في* بافوس (قبرص) – سلافيا براغ (جمهورية التشيك)* أيندهوفن (هولندا) – بايرن ميونيخ (ألمانيا)* أياكس (هولندا) – أولمبياكوس (اليونان)* نابولي (إيطاليا) – تشلسي (إنقلترا)* برشلونة (إسبانيا) – إف سي كوبنهاغن (الدنمارك)* سان جيلواز (بلجيكا) – أتالانتا (إيطاليا)* آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – توتنهام (إنقلترا)* بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – إنتر (إيطاليا)* أتلتيك بلباو (إسبانيا) – سبورتينغ (البرتغال)* موناكو (فرنسا) – جوفنتوس (إيطاليا)* أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – بودو غليمت (النرويج)* باير ليفركوزن (ألمانيا) – فياريال (إسبانيا)* كلوب بروج (بلجيكا) – مرسيليا (فرنسا)* باريس سان جرمان (فرنسا) – نيوكاسل يونايتد (إنقلترا)* بنفيكا (البرتغال) – ريال مدريد (إسبانيا)* مانشستر سيتي (إنقلترا) – غلطة سراي (تركيا)* ليفربول (إنقلترا) – كراباغ (أذربيجان)* أرسنال (إنقلترا) – كايرات (كازاخستان)