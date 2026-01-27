كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم: برنامج الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعة الموحدة
تُجرى غدًا الأربعاء مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم، وذلك في توقيت موحّد (الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس).
برنامج المباريات:
* بافوس (قبرص) – سلافيا براغ (جمهورية التشيك)
* أيندهوفن (هولندا) – بايرن ميونيخ (ألمانيا)
* أياكس (هولندا) – أولمبياكوس (اليونان)
* نابولي (إيطاليا) – تشلسي (إنقلترا)
* برشلونة (إسبانيا) – إف سي كوبنهاغن (الدنمارك)
* سان جيلواز (بلجيكا) – أتالانتا (إيطاليا)
* آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – توتنهام (إنقلترا)
* بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – إنتر (إيطاليا)
* أتلتيك بلباو (إسبانيا) – سبورتينغ (البرتغال)
* موناكو (فرنسا) – جوفنتوس (إيطاليا)
* أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – بودو غليمت (النرويج)
* باير ليفركوزن (ألمانيا) – فياريال (إسبانيا)
* كلوب بروج (بلجيكا) – مرسيليا (فرنسا)
* باريس سان جرمان (فرنسا) – نيوكاسل يونايتد (إنقلترا)
* بنفيكا (البرتغال) – ريال مدريد (إسبانيا)
* مانشستر سيتي (إنقلترا) – غلطة سراي (تركيا)
* ليفربول (إنقلترا) – كراباغ (أذربيجان)
* أرسنال (إنقلترا) – كايرات (كازاخستان)
