كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم: برنامج الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعة الموحدة

Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 15:02
      
تُجرى غدًا الأربعاء مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم، وذلك في توقيت موحّد (الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس).

برنامج المباريات:


* بافوس (قبرص) – سلافيا براغ (جمهورية التشيك)
* أيندهوفن (هولندا) – بايرن ميونيخ (ألمانيا)

* أياكس (هولندا) – أولمبياكوس (اليونان)
* نابولي (إيطاليا) – تشلسي (إنقلترا)
* برشلونة (إسبانيا) – إف سي كوبنهاغن (الدنمارك)
* سان جيلواز (بلجيكا) – أتالانتا (إيطاليا)
* آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – توتنهام (إنقلترا)
* بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – إنتر (إيطاليا)
* أتلتيك بلباو (إسبانيا) – سبورتينغ (البرتغال)
* موناكو (فرنسا) – جوفنتوس (إيطاليا)
* أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – بودو غليمت (النرويج)
* باير ليفركوزن (ألمانيا) – فياريال (إسبانيا)
* كلوب بروج (بلجيكا) – مرسيليا (فرنسا)
* باريس سان جرمان (فرنسا) – نيوكاسل يونايتد (إنقلترا)
* بنفيكا (البرتغال) – ريال مدريد (إسبانيا)
* مانشستر سيتي (إنقلترا) – غلطة سراي (تركيا)
* ليفربول (إنقلترا) – كراباغ (أذربيجان)
* أرسنال (إنقلترا) – كايرات (كازاخستان)
