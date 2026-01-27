Babnet   Latest update 15:17 Tunis

سليانة: نحو إنشاء مختبر حي بالكريب في إطار مشروع تحسين إدارة الزراعة الحرجية المستدامة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6978a383aab424.11533716_onflgmpqehikj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 14:36 قراءة: 1 د, 37 ث
      
يعمل المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، على إنشاء مختبر حي بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة خلال شهر مارس القادم، وذلك في إطار مشروع "عبر الصحراء لتحسين إدارة الزراعة الحرجية المستدامة في منطقة شمال إفريقيا الكبرى".

وبينت منسقة المشروع سهام الجباري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المختبر يتنزل في نطاق اعتماد مقاربة تشاركية بهدف اختبار وتطوير حلول مبتكرة للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لافتة إلى أنه سيعتمد على نباتات شبه غابية متأقلمة مع الظروف المناخية المحلية، لما لها من دور مهمّ في تحسين خصوبة التربة، والحد من تدهور الأراضي الفلاحية وتعزيز الإنتاجية في الأنظمة الإيكولوجية الهشّة على غرار المساهمة في مواجهة الجفاف وتحسين إدارة المياه.


وأضافت أن مشروع "عبر الصحراء لتحسين إدارة الزراعة الحرجية المستدامة في منطقة شمال إفريقيا الكبرى"، مشروع تنموي مخصّص لتطوير الممارسات الزراعية الحرجية (نظام إنتاجي يدمج الأشجار مع المحاصيل الزراعية) يرتكز على منهجيات الترابط بين الماء و الطاقة والغذاء والنظم البيئية لإدارة الزراعة الحرجية في منطقة شمال أفريقيا الكبرى بهدف  تعزيزها من خلال دمج الأمن المائي في النظم الزراعية الحرجية باستخدام تقنيات قياس مبتكرة ونماذج زراعية حرجية قابلة للتوسع واستراتيجيات تسويقية مستدامة.


وأشارت الجباري إلى أنه يتم تمويل هذه المبادرة في إطار برنامج أفق أوروبا بهدف مواجهة التحديات المناخية وتعزيز الزراعة المستدامة وتدعيم المرونة الاجتماعية والاقتصادية علما وأنه يمتد على مدى ثلاث سنوات (2024-2027) وينظم تحت إشراف الوكالة التنفيذية الأوروبية للبحث ليجمع 21 شريكًا من 8 دول أفريقية (الجزائر، تشاد، جيبوتي، غانا، إثيوبيا، مالي، السنغال، وتونس(سليانة و أريانة) و5 دول أوروبية (بلجيكا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا).
وذكّرت المسؤولة في نفس السياق بتنظيم سلسلة من الورشات التشاركية مع مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك مؤسسات بحثية وهياكل فنية وممثلي المجتمع المدني وعدد من الفلاحين والفاعلين المحليين تم إثرها إعداد جرد شامل لأنظمة الزراعة الحرجية المعتمدة في تونس وتحليل خصائصها وإمكاناتها وتحديد الاحتياجات الفعلية للفلاحين سواء على مستوى إدارة الموارد المائية أو اختيار الأنواع النباتية الملائمة أو تحسين الممارسات الزراعية والحرجية، بما يضمن ملاءمة الحلول المقترحة للواقع المحلي ويعزز فرص اعتمادها واستدامتها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322640

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-13
16°-12
17°-11
14°-10
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>