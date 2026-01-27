Babnet   Latest update 12:16 Tunis

الشركة السياحية اليابانية" هاش اي اس " تدرج تونس ضمن برامجها السياحية

أدرجت شركة "هاش أي أس"، إحدى كبرى شركات السياحة في اليابان، تونس ضمن برامجها السياحية.

ووفق، سفارة تونس باليابان، تقترح هذه الشركة عددا من الرحلات السياحية على مدار السنة تشمل بالخصوص برامج سياحية برية متكاملة تدوم ثمانية أيام إلى جانب الرحلات البحرية.


وتتوزع فترات تنظيم هذه الرحلات على عدة محطات خلال السنة الجارية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 أكتوبر، ومن 2 ماي إلى 19 سبتمبر، إضافة إلى الفترة الممتدة من 25 أفريل إلى 10 أكتوبر.


وتضم مسارات هذه الرحلات عددا من أبرز المدن والمواقع التونسية ذات الإشعاع التاريخي والثقافي والسياحي من بينها تونس العاصمة وقرطاج وسيدي بوسعيد والقيروان وتوزر ومطماطة وجزيرة جربة والجم وسوسة ومرسى القنطاوي ودقة، بما يعكس تنوع المنتوج السياحي التونسي بين التراث الأثري والسياحة الثقافية والصحراوية والساحلية.

وأوضحت سفارة تونس بطوكيو أن إدراج تونس ضمن عروض هذه الشركة يؤكد تنامي اهتمام السوق اليابانية بالوجهة التونسية ويعكس في الآن ذاته ما تزخر به تونس من مقومات سياحية وحضارية ذات قيمة مضافة من شأنها تعزيز إشعاع الوجهة التونسية واستقطاب أعداد متزايدة من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن ممثل سفارة تونس باليابان، محمد فاضل الوسلاتي، توقع أن يصل عدد السياح اليابانيين الوافدين على تونس قرابة 7 ألاف و 800 سائح مع موفى 2025.

وتأتي هذه البيانات في ظل توافد 3 آلاف و 761 سائحا يابانيا على تونس إلى حدود يوم 20 سبتمبر 2025، مما شكل زيادة بنسبة 2ر34 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2024 وتراجعا بنسبة 5ر33 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وقال الوسلاتي في تصريح سابق لـ وات – على هامش المعرض العالمي 2025 المنعقد من 13 أفريل إلى 13 اكتوبر 2025، بمدينة اوساكا اليابان، إن تونس شاركت، ممثلة في الديوان الوطني للسياحة والصناعات التقليدية وسفارة تونس بطوكيو، في الصالون الدولي للسياحة المنعقد من 25 الى 28 سبتمبر 2025.
